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Таможенники показали, как с высоты выглядят крупные пункты пропуска на границе
19.11.2018 13:52 — Разное | Виртуальный Брест
Таможенный комитет показал, как с высоты выглядят крупнейшие пункты пропуска Беларуси,
Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Игорь Матвеев
По данным пресс-службы Таможенного комитета, в ближайшие восемь недель соответствующие ролики будут публиковать на страницах ведомства в
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Таможенный комитет показал, как с высоты выглядят крупнейшие пункты пропуска Беларуси, сообщает сайт ведомства. Снимок используется в качестве иллюстрации....
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