Жильцы домов 18-24 по ул. Орловской ждут не дождутся ремонта дорожного покрытия во дворе

Примерно неделю назад во дворе домов 18-24 по ул.Орловской в г. Бресте появились дорожники и активно занялись ремонтом дорожного покрытия во дворе.



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Поработав несколько часов (и не выполнив работу до конца) они пропали.



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До сих пор их не видно и не слышно.



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Результат их работы виден на фото - это намеченные границы для замены дорожного покрытия, снятый асфальт (яма уже наполнилась водой) и на газоне срезанный асфальт.



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Возникают 2 вопроса - чего ждут дорожники (наверное когда начнутся морозы и выпадет снег) и когда закончат начатую работу.

(возможно, они как раз и ждут подходящих погодных условий - выполнить работу по замене асфальта можно быстро, но если сделать это в непогоду, обязательно кто-то напишет о том, что это некачественно и так делать нельзя)