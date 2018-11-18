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Жильцы домов 18-24 по ул. Орловской ждут не дождутся ремонта дорожного покрытия во дворе

19.11.2018 13:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Примерно неделю назад во дворе домов 18-24 по ул.Орловской в г. Бресте появились дорожники и активно занялись ремонтом дорожного покрытия во дворе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60752.php

Жильцы домов 18-24 по ул. Орловской ждут не дождутся ремонта дорожного покрытия во дворе

Поработав несколько часов (и не выполнив работу до конца) они пропали.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60752.php

Жильцы домов 18-24 по ул. Орловской ждут не дождутся ремонта дорожного покрытия во дворе

До сих пор их не видно и не слышно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60752.php

Жильцы домов 18-24 по ул. Орловской ждут не дождутся ремонта дорожного покрытия во дворе

Результат их работы виден на фото - это намеченные границы для замены дорожного покрытия, снятый асфальт (яма уже наполнилась водой) и на газоне срезанный асфальт.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60752.php

Жильцы домов 18-24 по ул. Орловской ждут не дождутся ремонта дорожного покрытия во дворе

Возникают 2 вопроса - чего ждут дорожники (наверное когда начнутся морозы и выпадет снег) и когда закончат начатую работу.

(возможно, они как раз и ждут подходящих погодных условий - выполнить работу по замене асфальта можно быстро, но если сделать это в непогоду, обязательно кто-то напишет о том, что это некачественно и так делать нельзя)

 
Теги: Брест
 
 
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Примерно неделю назад во дворе домов 18-24 по ул.Орловской в г. Бресте появились дорожники и активно занялись ремонтом дорожного покрытия во дворе. Поработав...
 
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