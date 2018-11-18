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22 ноября состоится дискуссия "Алгоритмы сохранения исторической архитектуры
19.11.2018 13:52 — Разное | Виртуальный Брест
22 ноября (четверг) в рамках цикла встреч “Модернистская прогулка” пройдет дискуссия о возможностях сохранения архитектурного наследия. Организатор мероприятия — волонтерский проект “Брестский конструктивизм”
В четверг мы будем обсуждать возможности сохранения и защиты исторических объектов: разберем законодательство в этой области и расскажем как брестчанин без архитектурного или юридического образования может повлиять на сохранение исторической среды. Текже рассмотрим 3 алгоритма простых действий, которые помогут сохранить исторические, в том числе, и модернистские здания.
Дискуссию будет вести Андрей Долговский — архитектор, автор книги "Brześć nad Bugiem. Podróż w czasie 1919–1939". Вход на мероприятие свободный.
Что: дискуссия "Как сохранить историческую городскую среду".
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