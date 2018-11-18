В Бразилии вор хотел отнять у студентки телефон, а она оказалась фанатом джиу-джитсу

Попытка отобрать смартфон у девушки плохо закончилась для грабителя из города Манаус в Бразилии, пишет LadBible . Нет сомнений, что парень тут же пожалел о своем поступке: студентка оказалась любительницей джиу-джитсу.



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Как пишут в СМИ, 22-летнюю Сабрину Лейте догнали двое парней на мотоцикле. Один спрыгнул с байка и потребовал у девушки отдать смартфон. Но вместо того чтобы послушаться, она поймала преступника, выполнила удушающий захват, повалила на землю и, угрожая сломать ему руку, двадцать минут удерживала вора до прибытия полиции.

— Я чувствовала, что у него нет оружия, он просто надеялся меня испугать, — объясняла позже свою смелость девушка.

Справится с грабителем ей помог опыт: бразильянка рассказала, что четыре года занимается джиу-джитсу.