Слоган детского Евровидения - "LightUp" или "Зажигай" - сегодня станет, пожалуй, одним из главных хештегов в социальных сетях. До официального старта масштабной музыкальной недели остаются считанные часы. Торжественная церемония открытия конкурса пройдет уже сегодня вечером. Подготовка к стартовому шоу практически завершена.







Национальный выставочный центр "БелЭкспо" трансформировался в большую мультимедийную площадку. Именно здесь сегодня вечером дадут обратный отсчет до масштабного шоу. Сейчас тут проходят последние репетиции, завершается оформление сцены. Ярким акцентом, по конкурсной традиции, стала красная ковровая дорожка. Пока она надежно спрятана под защитной пленкой. Но уже через несколько часов по ней под прицелами десятков камер пройдут участники из 20-ти стран.



Это будет первая встреча всех конкурсантов и, конечно, возможность презентовать себя и свою команду. К слову, сразу после приветственного дефиле участники поднимутся на сцену. Правда, пока не с конкурсным номером, а чтобы... загадать желание.



Антон Калинин, режиссер-постановщик церемонии открытия международного детского конкурса песни "Евровидение-2018": "Так как слоган "LightUp" - мы будем зажигать, зажигать эмоции. Зажигать музыку. Зажигать танец. И, конечно, зажигать мечту. Мне кажется, что многие страны хотят, чтобы их конкурсант победил. Мы же хотим, чтобы у каждого конкурсанта была возможность загадать свою мечту и рассказать о ней".



Денис Дудинский, ведущий церемонии открытия международного детского конкурса песни "Евровидение-2018": "Все должно быть очень по-домашнему, стильно, со вкусом. Показать гостям, что мы можем. Мы можем делать хорошо. Если вспомнить, несколько лет назад, когда мы принимали "Евровидение", нам сказали, что это была лучшая подготовка".



Оригинальное световое и музыкальное оформление - для церемонии открытия специально написали 6-минутный трек. В такт музыке оживут и виртуальные декорации. 3D-шоу соединит элементы хореографии и компьютерной графики.



Мария Москалик, участница церемонии открытия международного детского конкурса песни "Евровидение-2018": "Мы работаем с экраном и, например, мы вращаем сферы. И это все в кадре должно гармонично выглядеть. Это довольно сложная задача, но мы с ней справились".



Сохранить яркие моменты музыкального праздника его гости и участники смогут в импровизированных фотостудиях - их украсили сотни светодиодов.



Евгения Пушко, художник-постановщик церемонии открытия международного детского конкурса песни "Евровидение-2018": "Мы решили совместить и светящиеся элементы и элементы теплоты. Концепция открытия - это концепция теплоты, открытости белорусского народа. Здесь, в этой фотозоне, мы очень много использовали ниток, клубков ниток. Это олицетворяет, что мы все связаны и нас объединяет вот этот большой праздник".



Во время официальной церемонии открытия конкурса пройдет и жеребьевка - по правилам Европейского Вещательного Союза разыграют первую и 20-ю позиции. Номер своего выступления узнает и участник от Беларуси - Даниэль Ястремский.



Увидеть красочное шоу смогут не только гости мероприятия, но и зрители из десятков стран. Среди них даже поклонники конкурса из далекой Австралии. Телеверсию церемонии открытия сегодня сразу после "Панорамы" покажут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Она станет ярким стартом насыщенной музыкальной недели, впереди - репетиции, интервью, фотосессии и, конечно, главное шоу.