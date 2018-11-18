В Гродно сын избил 70-летнюю мать, а в Щучине мужчина зарезал соседа

По факту убийств сейчас проводится проверка. Правоохранители тщательно осмотрели места происшествий, изъяли вещественные доказательства. Оба подозреваемые задержаны.



Первый семейный конфликт произошел в Гродно. Мать и сын вместе выпивали, но в какой-то момент мужчина вышел из-под контроля и из-за личных неприязненных отношений сильно избил мать. Ушибы, гематомы и ссадины эксперты обнаружили почти по всему телу. От травм женщина скончалась.









– Управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело по факту убийства заведомо престарелого лица, – сообщил официальный представитель СК по Гродненской области Сергей Шершеневич.



Тоже не обошлось без алкоголя в одной из деревень Щучинского района. В «скорую» поступил вызов, на другом конце провода сообщили, что у мужчины ножевое ранение. Когда медики прибыли на место, мужчина уже скончался.









Щучинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

