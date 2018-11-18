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В Гродно сын избил 70-летнюю мать, а в Щучине мужчина зарезал соседа

19.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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По факту убийств сейчас проводится проверка. Правоохранители тщательно осмотрели места происшествий, изъяли вещественные доказательства. Оба подозреваемые задержаны. 

Первый семейный конфликт произошел в Гродно. Мать и сын вместе выпивали, но в какой-то момент мужчина вышел из-под контроля и из-за личных неприязненных отношений сильно избил мать. Ушибы, гематомы и ссадины эксперты обнаружили  почти по всему телу. От травм женщина скончалась. 

В Гродно сын избил 70-летнюю мать, а в Щучине мужчина зарезал соседа
 

 Управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело по факту убийства заведомо престарелого лица, – сообщил официальный представитель СК по Гродненской области Сергей Шершеневич. 

Тоже не обошлось без алкоголя в одной из деревень Щучинского района. В «скорую» поступил вызов, на другом конце провода сообщили, что у мужчины ножевое ранение. Когда медики прибыли на место, мужчина уже скончался. 

В Гродно сын избил 70-летнюю мать, а в Щучине мужчина зарезал соседа
 

Щучинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. 
 

 
 
Теги: Гродно
 
 
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По факту убийств сейчас проводится проверка. Правоохранители тщательно осмотрели места происшествий, изъяли вещественные доказательства. Оба подозреваемые...
 
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