

Воркшоп Техноцентрат 0.1 по созданию технологической компании

В течение дня участникам, объединившись в команды по 4 человека, необходимо будет придумать идею технологического стартапа, разработать первый MVP, создать прототип, сделать первые продажи, чтобы доказать работоспособность продукта.

ТОП-25 команд участников представят свои проекты приглашенным инвесторам по окончанию мероприятия.

Командам будут помогать опытные спикеры и менторы, в числе которых: