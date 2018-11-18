|
Воркшоп Техноцентрат 0.1 по созданию технологической компании
В течение дня участникам, объединившись в команды по 4 человека, необходимо будет придумать идею технологического стартапа, разработать первый MVP, создать прототип, сделать первые продажи, чтобы доказать работоспособность продукта.
ТОП-25 команд участников представят свои проекты приглашенным инвесторам по окончанию мероприятия.
Командам будут помогать опытные спикеры и менторы, в числе которых:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 декабря пройдет первый практико-ориентированный воркшоп Техноцентрат 0.1 по созданию технологической компании за 11 часов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)