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Воркшоп Техноцентрат 0.1 по созданию технологической компании

19.11.2018 13:47 — Разное | Myfin  
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Воркшоп Техноцентрат 0.1 по созданию технологической компании
Воркшоп Техноцентрат 0.1 по созданию технологической компании

В течение дня участникам, объединившись в команды по 4 человека, необходимо будет придумать идею технологического стартапа, разработать первый MVP, создать прототип, сделать первые продажи, чтобы доказать работоспособность продукта.

ТОП-25 команд участников представят свои проекты приглашенным инвесторам по окончанию мероприятия.

Командам будут помогать опытные спикеры и менторы, в числе которых:

 
 
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8 декабря пройдет первый практико-ориентированный воркшоп Техноцентрат 0.1 по созданию технологической компании за 11 часов.
 
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