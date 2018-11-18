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Владельцы карточек банка ВТБ (Беларусь) могут переводить средства на карточки Мир

19.11.2018 13:34 — Разное | Myfin  
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Владельцы карточек банка ВТБ (Беларусь) могут переводить средства на карточки Мир
фото: karta-mirr.ru

Ранее банк ВТБ (Беларусь) первым из банков страны предоставил возможность владельцам карт платежной системы «Мир» совершать операции по ним в своих банкоматах. Держатели карточек «Мир», выпущенных любым российским банком, могут просматривать баланс карт, снимать наличные денежные средства, а также осуществлять переводы между картами «Мир» во всех банкоматах банка ВТБ (Беларусь).

На данный момент ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) является первым и единственным банком в стране, который осуществляет  переводы средств на карточки платежной системы «Мир».

 
 
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С 15 ноября 2018 года держатели карточек, эмитированных ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), могут осуществлять перевод денежных средств на карточки платежной системы Мир .
 
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