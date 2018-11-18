Владельцы карточек банка ВТБ (Беларусь) могут переводить средства на карточки Мир

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Ранее банк ВТБ (Беларусь) первым из банков страны предоставил возможность владельцам карт платежной системы «Мир» совершать операции по ним в своих банкоматах. Держатели карточек «Мир», выпущенных любым российским банком, могут просматривать баланс карт, снимать наличные денежные средства, а также осуществлять переводы между картами «Мир» во всех банкоматах банка ВТБ (Беларусь).

На данный момент ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) является первым и единственным банком в стране, который осуществляет переводы средств на карточки платежной системы «Мир».