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Владельцы карточек банка ВТБ (Беларусь) могут переводить средства на карточки Мир
Ранее банк ВТБ (Беларусь) первым из банков страны предоставил возможность владельцам карт платежной системы «Мир» совершать операции по ним в своих банкоматах. Держатели карточек «Мир», выпущенных любым российским банком, могут просматривать баланс карт, снимать наличные денежные средства, а также осуществлять переводы между картами «Мир» во всех банкоматах банка ВТБ (Беларусь).
На данный момент ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) является первым и единственным банком в стране, который осуществляет переводы средств на карточки платежной системы «Мир».
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С 15 ноября 2018 года держатели карточек, эмитированных ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), могут осуществлять перевод денежных средств на карточки платежной системы Мир .
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