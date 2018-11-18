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Нужно ли платить налог на недвижимость, если дом не достроен
Мы уточнили, кто определяет процент готовности строительного объекта, а также кто и в каком объеме обязан платить
Порядок исчисления налога на недвижимость, подлежащего к уплате физическими лицами, установлен Положением о порядке оценки принадлежащих физическим лицам зданий и сооружений. Документ утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 28.03.2008 № 187.
Положение устанавливает, что оценка стоимости принадлежащих гражданам зданий и сооружений производится территориальными организациями по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
К примеру, в Минске это РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру». По объектам, расположенным на территории Минской области, данную деятельность осуществляют филиалы РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».
Положением установлено, что налог на недвижимость исчисляется с момента 80 и более процентов готовности здания или сооружения. Процент готовности определяется территориальной организацией по государственной регистрации и земельному кадастру. Готовность объекта определяется по заказу физического лица по состоянию на 1 января года, за который производится исчисление налога.
Следует отметить, что если такие сведения отсутствуют или произвести оценку невозможно, то исчисление налога производится при наличии у дома фундамента, стен, крыши.
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Нужно ли платить налог на недвижимость, если объект еще не достроен? С таким вопросом обратился в редакцию Myfin.by читатель.
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