Цены на мясо в Беларуси вновь могут стать регулируемыми

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Это связано с необоснованным ростом цен. По словам Владимира Колтовича, цены подняли и производители, и переработчики.

«Торговая надбавка по свинине составила 12%, по говядине – 17% за сентябрь 2018-го. Предприятия должны придерживаться уровня инфляции. Наша цель – увязать цены с доходами населения», – отметил глава МАРТ.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли обещает предпринять меры, чтобы не допустить роста цен до конца года выше их уровня на 15 ноября. Соответствующие поручения даны предприятиям всех форм собственности.

В среднем в этом году, за январь-сентябрь, мясо и мясопродукты подорожали на 8,7%. В октябре цены на мясо и продукты из него, по данным Белстата, выросли на 2,13%.