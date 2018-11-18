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Цены на мясо в Беларуси вновь могут стать регулируемыми

19.11.2018 13:31 — Разное | Myfin  
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Цены на мясо в Беларуси вновь могут стать регулируемыми
фото: pixabay.com

Это связано с необоснованным ростом цен. По словам Владимира Колтовича, цены подняли и производители, и переработчики.

«Торговая надбавка по свинине составила 12%, по говядине – 17% за сентябрь 2018-го. Предприятия должны придерживаться уровня инфляции. Наша цель – увязать цены с доходами населения», – отметил глава МАРТ.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли обещает предпринять меры, чтобы не допустить роста цен до конца года выше их уровня на 15 ноября. Соответствующие поручения даны предприятиям всех форм собственности.

В среднем в этом году, за январь-сентябрь, мясо и мясопродукты подорожали на 8,7%. В октябре цены на мясо и продукты из него, по данным Белстата, выросли на 2,13%.

 
 
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Цены на мясо подняли и производители, и переработчики.
 
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