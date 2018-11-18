Алиев отметил конкретные результаты по всем направлениям белорусско-азербайджанского сотрудничества





Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Беларусь с официальным визитом. Сегодня, 19 ноября, он встретился с главой Беларуси Александром Лукашенко.

В ходе переговоров Александр Лукашенко отметил динамичное развитие торгово-экономических отношений между странами. Так, за истекший период 2018 года взаимный товарооборот вырос почти в три с половиной раза к аналогичному уровню прошлого года.

«Хочу в очередной раз подтвердить и заверить, что закрытых тем никогда в наших отношениях не будет. Мы жили в одном государстве. Мы с вами очень близкие люди. Корни наши уходят в советский период. Наверное, и 10-15 поколений назад наши соотечественники с вашими имели добрые отношения», - сказал президент.

Он тепло приветствовал Ильхама Алиева в Беларуси и заметил, что им есть о чем поговорить.

«Хорошие у нас отношения во всех сферах - и торгово-экономические, и политические, и в военной области. Но есть к чему стремиться, и есть что добавлять к этим отношениям», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана в свою очередь отметил, что по всем направлениям белорусско-азербайджанского сотрудничества есть конкретные результаты.

«Наши отношения отличает именно то, что все, о чем мы договариваемся, мы выполняем. И поддерживаем друг друга во всех международных структурах, и торгово-экономические связи растут. Очень активно развивается промышленная кооперация, также имеет хорошую историю сотрудничество в военно-технической, культурной и образовательной сферах. То есть по всем направлениям мы видим позитив, хороший настрой, конкретные результаты», - сказал он.

Глава азербайджанского государства также ризнался, что очень рад вновь побывать в Беларуси. По его словам, регулярный обмен визитами на высшем уровне свидетельствует о близких и дружественных связях между Беларусью и Азербайджаном.