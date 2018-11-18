﻿ Алиев отметил конкретные результаты по всем направлениям белорусско-азербайджанского сотрудничества. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алиев отметил конкретные результаты по всем направлениям белорусско-азербайджанского сотрудничества

19.11.2018 13:49 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Алиев отметил конкретные результаты по всем направлениям белорусско-азербайджанского сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Беларусь с официальным визитом. Сегодня, 19 ноября, он встретился с главой Беларуси Александром Лукашенко.

В ходе переговоров Александр Лукашенко отметил динамичное развитие торгово-экономических отношений между странами. Так, за истекший период 2018 года взаимный товарооборот вырос почти в три с половиной раза к аналогичному уровню прошлого года.

«Хочу в очередной раз подтвердить и заверить, что закрытых тем никогда в наших отношениях не будет. Мы жили в одном государстве. Мы с вами очень близкие люди. Корни наши уходят в советский период. Наверное, и 10-15 поколений назад наши соотечественники с вашими имели добрые отношения», - сказал президент.

Он тепло приветствовал Ильхама Алиева в Беларуси и заметил, что им есть о чем поговорить.

«Хорошие у нас отношения во всех сферах - и торгово-экономические, и политические, и в военной области. Но есть к чему стремиться, и есть что добавлять к этим отношениям», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана в свою очередь отметил, что по всем направлениям белорусско-азербайджанского сотрудничества есть конкретные результаты.

«Наши отношения отличает именно то, что все, о чем мы договариваемся, мы выполняем. И поддерживаем друг друга во всех международных структурах, и торгово-экономические связи растут. Очень активно развивается промышленная кооперация, также имеет хорошую историю сотрудничество в военно-технической, культурной и образовательной сферах. То есть по всем направлениям мы видим позитив, хороший настрой, конкретные результаты», - сказал он.

Глава азербайджанского государства также ризнался, что очень рад вновь побывать в Беларуси. По его словам, регулярный обмен визитами на высшем уровне свидетельствует о близких и дружественных связях между Беларусью и Азербайджаном.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Беларусь с официальным визитом. Сегодня, 19 ноября, он встретился с главой Беларуси Александром Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Воркшоп Техноцентрат 0.1 по созданию технологической компании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика