В магазины Минска к Новому году поставят больше шампанского, чем в 2017-м

Ожидаемая реализация шампанского и игристых вин в период новогодних праздников составляет более 2,7 млн бутылок, что превышает уровень прошлого года на 2%, сообщил Мингорисполком со ссылкой на агентство "Минск-новости".

"Ожидаемая реализация шампанского и игристых вин в период новогодних праздников составляет более 2,7 млн бутылок. Это больше прошлогоднего на 2%. В ассортименте сегодня представлено до 50 наименований такой продукции. Цены составляют от Br3,1 до 10,8", - сообщил на оперативном совещании в городском исполнительном комитете начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Улезло.

Кроме того, он рассказал, что "заготовлено более 500 тыс. штук новогодних подарков порядка 90 наименований стоимостью от Br4 до 48".

Для утренников и детских развлекательных программ покупателям предлагается более 60 видов карнавальных костюмов отечественного производства стоимостью от Br11 до Br89, а также костюмы Деда Мороза и Снегурочки по ценам от Br108 до 190.

Сувениры с символом 2019 года представлены в ценовом диапазоне от Br2,5 до Br30 рублей.