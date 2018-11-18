ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В магазины Минска к Новому году поставят больше шампанского, чем в 2017-м

19.11.2018 13:33 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Ожидаемая реализация шампанского и игристых вин в период новогодних праздников составляет более 2,7 млн бутылок, что превышает уровень прошлого года на 2%, сообщил Мингорисполком со ссылкой на агентство "Минск-новости".

"Ожидаемая реализация шампанского и игристых вин в период новогодних праздников составляет более 2,7 млн бутылок. Это больше прошлогоднего на 2%. В ассортименте сегодня представлено до 50 наименований такой продукции. Цены составляют от Br3,1 до 10,8", - сообщил на оперативном совещании в городском исполнительном комитете начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Улезло.

Кроме того, он рассказал, что "заготовлено более 500 тыс. штук новогодних подарков порядка 90 наименований стоимостью от Br4 до 48".

Для утренников и детских развлекательных программ покупателям предлагается более 60 видов карнавальных костюмов отечественного производства стоимостью от Br11 до Br89, а также костюмы Деда Мороза и Снегурочки по ценам от Br108 до 190.

Сувениры с символом 2019 года представлены в ценовом диапазоне от Br2,5 до Br30 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожидаемая реализация шампанского и игристых вин в период новогодних праздников составляет более 2,7 млн бутылок, что превышает уровень прошлого года на 2%, сообщил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цены на мясо в Беларуси вновь могут стать регулируемыми
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика