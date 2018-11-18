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Погода на неделе: до -12ºC ночью

19.11.2018 13:27 — Разное | Интерфакс  
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20 ноября погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки (в основном снег, мокрый снег), днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха в течение суток -3..+3°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

21-22 ноября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем 21 ноября по северу республики скажется влияние фронтального раздела.

21 ноября преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами по Витебской области возможны небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, при прояснениях -10..-12°С, максимальная - днем -3..+3°С.

22 ноября без существенных осадков. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, при прояснениях -10..-12°С, максимальная - днем -3..+2°С.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

 
 
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20 ноября погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается облачно с...
 
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