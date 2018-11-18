Рынки РФ могут быть закрыты для партнеров по ЕАЭС, которые не интегрируются в систему маркировки товаров – Силуанов

Систему маркировки товаров в России к 2025 году планируется распространить на все отрасли промышленности, для партнеров по ЕврАзЭс, которые не интегрируются в общую систему прослеживаемости, могут быть закрыты рынки, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Через шесть лет должны охватить все отрасли промышленности этой системой маркировки", - сказал А.Силуанов на форуме "Антиконтрафакт-2018".

"Главное, чтобы наши партнеры по Евразийскому союзу вовлекались в эту работу. Если не будет такой интеграции, либо мы рынки закроем для наших партнеров, либо нам нужно входить в единую систему", - заявил он.

По словам А.Силуанова, поскольку рынок РФ наиболее глобальный среди партнеров Евразийской интеграции, система маркировки и прослеживаемости будет создаваться на базе российских технологий и российских продуктов.

Позднее он пояснил журналистам, что планируется "в течение шести лет "накрыть" максимальное количество товаров системой маркировки".

"Если продукция ЕЭК не будет попадать в эту маркировку, она будет просто запрещена к продаже. Мы говорим о том, чтобы все подтягивались на российский рынок, получали маркировку. Что такое маркированная продукция - это значит качество, подтверждение того, что это произвел настоящий производитель", - сказал А.Силуанов.

По его словам, с начала текущего года выявлено более 14 млн единиц контрафактной продовольственной, фармацевтической, табачной, алкогольной продукции и сфере интеллектуальной собственности.

"Нам нужно проводить не только внутренние мероприятия в каждой стране, но и объединенные усилия в рамках Евразийского союза, в рамках международных решений по антиконтрафактным действиям", - сказал А.Силуанов.

"В рамках Евразийской интеграции провели в этом году несколько мероприятий, изъято 55 тыс. единиц контрафактных товаров с символикой Чемпионата мира по футболу. Такая же работа бала проведена с международными организациями по изъятию контрафактной табачной продукции. На нашем Евразийском пространстве достаточно много реализуется контрафакта, без акцизных марок, без сертификатов качества. Мы ведем работу на площадке ЕЭК", - отметил первый вице-премьер.