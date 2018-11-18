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Кобринщина отметила день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса

19.11.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Почётный труд для сильных духом

Агропромышленный комплекс — одна из важнейших отраслей экономики, которая в нашей стране является приоритетной. С каким настроением встречают свой профессиональный праздник аграрии Кобринщины и какие результаты достигнуты? На эти и другие вопросы отвечает первый заместитель председателя райисполкома – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Сергей Бартош.

Кобринщина отметила день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса

 — Чествование тружеников агропромышленного комплекса – это приятная миссия, продолжение наших добрых традиций, заслуженная дань за кропотливый и плодотворный труд, а также подведение некоторых итогов, так как легкого хлеба у сельчан не бывает. Безусловно, проблемы есть, но есть и положительная динамика. Так, рост показателей отмечается по ряду направлений в животноводстве. Численность поголовья коров увеличилась на 828 голов. По району обеспечены положительные темпы роста производства молока – 107,9%. Валовой надой составил 90,8 тыс. т молока при удое на одну корову 4312 кг. Из 20 сельхозпредприятий района увеличили производство молока 14 хозяйств. По итогам этого года должны перешагнуть 5-тысячный рубеж удоя на корову. За 10 месяцев в хозяйстве «Восходящая заря» получено 6600 кг молока от одной коровы, 98% продано государству классом «экстра». Хорошую прибавку в текущем году по производству молока сделали ОАО «Батчи», ООО «КантриМилк».

— Залог эффективного животноводства – кормовая база. Насколько удалось обеспечить кормами хозяйства Кобринщины?

— По району заготовлено 30,8 ц к. ед. на условную голову, что на 4,22 ц выше среднеобластного показателя. Среди лучших в данном направлении хотелось бы отметить ОАО «Киселевцы», где заготовлено 42,64 ц к. ед. на условную голову, что составило плюс 10,97 ц к. ед. к прошлому году. 40,94 ц к. ед. на условную голову заготовили в ООО «КантриМилк» (+ 13,69 ц к. ед. к уровню прошлого года).  Аграрии ОАО «Батчи» прибавили к прошлому году 15,38 ц к. ед. и заготовили 40,29 ц к. ед. на условную голову. Первое место по заготовке кормов среди комбайнеров занял механизатор ОАО «Днепро-Бугское» Олег Якимук, который на отечественной технике заготовил 17201 условную тонну зеленой массы.  Лучшие водители на отвозке зеленой массы: Сергей Голец (ОАО «Стригово») – 11574 условных тонны зелёной массы, Виктор Довгун (ОАО «Батчи») – 10717 условных тонн зелёной масы. Эффективность данной отрасли зависит от совокупности множества факторов и слаженной работы людей. Важное место среди них занимает работа операторов машинного доения и техников по искусственному осеменению. Среди лучших операторов машинного доения хотелось бы отметить таких работников, как Нина Матвеюк (ООО «КантриМилк»), Наталья Кориковская (СПК «Восходящая заря»), Галина Дудко (ОАО «Остромичи»).

— А как обстоят дела с производством мяса?

— Производство мяса увеличено. Среднесуточные приросты крупного рогатого скота увеличились на 21 г по сравнению с прошлым годом.           Выход телят на 100 коров остался на уровне прошлого года, однако под отел 2019 года в районе осеменено на 150 голов больше коров и телок. Надеемся, что это принесёт результат в следующем году. В целом же за 10 месяцев этого года произведено валовой продукции на 150,9 млн рублей, прирост составил 2,2%.

— Уходящий год нельзя назвать простым, в том числе в плане погодных условий. С какими итогами он завершился в сфере растениеводства?

Урожай никогда не даётся легко. Основа его формирования закладывается во время технологической подготовки и обработки почвы, многое зависит от качества посевных работ. Однако в нынешнюю уборочную страду постарались все: и комбайнеры, и водители, и операторы зерносушильных комплексов, и рабочие, и руководители предприятий и хозяйств. Получено 101,8 тыс. т зерна. Самая высокая урожайность достигнута в ОАО «Агро-Кобринское», где в среднем с одного гектара собрано 52,6 ц зерна.  Хозяйство ежегодно получает наивысшую в районе урожайность зерновых. Не могу не отметить значительный вклад в общий каравай СПК «Восходящая заря». В хозяйстве собрано 15,4 тыс. т зерна (с кукурузой), урожайность составила 55,6 ц/га. Более 45 ц/га получили также в ОАО «Покровский».  Намолочено 6900 т маслосемян рапса — наивысшая урожайность получена в «Агро-Кобринском» — 24 ц/га и «КантриМилк» — 26 ц/га.

— Какие люди сегодня составляют агропромышленный комплекс Кобринщины?

— Реальных достижений на земле может добиться только тот, кто любит свое дело всей душой и готов каждый день работать от зари и до зари. Именно такие люди трудятся в сельскохозяйственной отрасли нашего района. Хочу отметить работу тех механизаторов, которые занимаются в хозяйствах организацией полного технологического цикла от обработки почвы до жатвы. Среди них – тракторист-машинист ОАО «Агро-Кобринское» Сергей Жолох, который практически сам в хозяйстве выполняет действия от обработки почвы до уборки зерна. Около 2 тыс. га в год сеет тракторист-машинист ОАО «Городец-агро» Александр Зановский. И это – лишь некоторые примеры. Искренних слов слова благодарности заслужили ветераны отрасли – люди, которые не только создали задел на сегодняшний результат, но и до сих пор находятся в строю, трудятся на этой ниве наравне со всеми. Молодым специалистам сельскохозяйственного сектора Кобринщины есть на кого равняться. Работа в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности АПК – это почётный труд для сильных духом, и труженики земли по-прежнему остаются примером стойкости, верности и преданности своему делу. Высокое качество сельскохозяйственной продукции позволит нам еще сильнее укрепить славу известного бренда «Сделано в Беларуси».

Беседовал Дмитрий БЕЛОВ.

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Кобринщина отметила день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса
 
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