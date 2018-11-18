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За 10 рублей заглянуть в будущее белорусской музыки - все на Iskra Showcase Weekend
23−24 ноября в Минске впервые пройдет
Белорусских музыкантов для концертной программы из 153 заявок отбирали представители французских и немецких фестивалей Europavox, Pop-Kultur, Stereolux, а также Наталья Подобед — европейский агент Onuka, «ДахаБраха», Oligarkh, Shortparis и других артистов. Они же приедут лично посмотреть на все концерты, чтобы отобрать музыкантов для своих мероприятий и заодно принять участие в образовательной программе.
Для белорусских зрителей это прежде всего возможность посмотреть на нашу музыку глазами европейцев и заглянуть в будущее, ведь большинство имен никому не известны. А еще увидеть интересных артистов из Европы, которые ранее в Беларуси не выступали. Напомним, все это с билетами от 10 рублей. Кого послушать?
Electronic Showcase
Когда: 23 ноября, 18.00.
Где: КОРПУС.
Chapelier Fou (Франция)
Intelligency (Беларусь)
Аня Жданова (Беларусь)
Ayva (Беларусь)
Maximalism (Беларусь)
Rock Showcase
Когда: 24 ноября, 18.00.
Где: КОРПУС.
Oum Shatt (Германия)
Dlina Volny (Беларусь)
Nürnberg (Беларусь)
«Молчат дома» (Беларусь)
Lubber Louie (Беларусь)
Образовательная часть
Когда: 24 ноября, 12.00.
Где: КОРПУС.
Образовательная часть будет посвящена вопросам выхода белорусских артистов на европейские рынки. Своими знаниями и опытом поделятся: Наталья Подобед — европейский агент Onuka, «ДахаБраха», Oligarkh, Shortparis; Франсуа Одижье — представитель фестиваля Europavox (Франция); Кристиан Морин — куратор международного фестиваля Pop-Kultur (Германия); Жан-Мишель Дюпа — букер фестивалей Stereolux и Le Printemps de Bourges (Франция).
Сколько: билет на 1 день — 10 рублей (предварительно), 20 рублей (в день); на 2 дня — 15 рублей (предварительно), 30 рублей (в день). Образовательная программа: 10 рублей (предварительно). Pro Pass (образовательная программа + 2 дня концертов): 20 рублей (предварительно).
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23-24 ноября в Минске впервые пройдет шоукейс-фестиваль Iskra Showcase Weekend: два концерта белорусских артистов с прицелом на европейские вкусы и хэдлайнерами из Франции и...
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