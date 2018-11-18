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Легенда минского "Динамо". Столичный клуб опубликовал видеоролик в память о Владимире Журавле
Футбольный клуб «Динамо-Минск»
Самая значительная и успешная часть игровой карьеры Владимира Журавля связана с минским «Динамо» (1989−1995, 1996−1997), с которым он 6 раз становился чемпионом Беларуси и дважды завоевал Кубок Беларуси.
В роли главного тренера Владимир Журавель привел минское «Динамо» к серебру чемпионата Беларуси в 2014 году. Летом 2014-го он впервые в истории клуба вывел минское «Динамо» в групповую стадию Лиги Европы.
Наиболее успешные годы в тренерской карьере Журавель провел у штурвала солигорского «Шахтера», с которым четырежды стал вице-чемпионом Беларуси (2010, 2011, 2012, 2013).
В 2017 году привел брестское «Динамо» к 4-му месту в чемпионате Беларуси (лучший результат клуба за 25 лет) и выиграл с брестчанами Кубок Беларуси.
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Футбольный клуб "Динамо-Минск" опубликовал видеоролик в память об известном белорусском футболисте и тренере Владимире Журавле, который ушел из жизни 18 ноября в...
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