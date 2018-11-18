Константин Шульган: Переход Беларуси на цифровое телевидение занял 10 лет

Министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган дал эксклюзивное интервью телеканалу «МИР 24», в котором рассказал о переходе страны на цифровое вещание, как начинался этот путь и каковы его результаты.

- В мае 2015 года Беларусь полностью перешла с аналогового на цифровое вещание. Насколько эффективным был этот шаг, как он повлиял на качество картинки и звука?

Константин Шульган: Безусловно, качество цифровой картинки намного лучше, чем у аналогового телевидения. Но отличие не только в этом. Цифровое телевидение обладает таким свойством как лучшая помеха защищенности. То есть сигнал, который принимается телевизором, более стойкий к помехам, которые существуют во внешнем мире. С точки зрения эффективности использования частот, на которых это все происходит, цифровое телевидение позволяет на одной частоте транслировать от 8 до 12 каналов, в то время как на аналоговом одна частота – один канал.

- Сколько времени занял переход от аналога к цифре, и что для этого потребовалось в техническом плане?

Константин Шульган: Все началось в декабре 2004 года. Тогда это была опытная эксплуатация, которая необходима в каждом мероприятии, чтобы понять технические особенности, как сделать процесс лучше, в том числе и организационно. С 2013 по 2015 годы началось поэтапное отключение аналогового телевидения. Эффективность перехода зависела от того, насколько развита инфраструктура. Для нас, как для компактной страны с хорошей инфраструктурой, этот процесс занял 10 лет, но мы закончили его раньше, чем россияне .

- Что необходимо для перехода на цифровое вещание?

Константин Шульган: Необходимы передатчики, которые будут транслировать цифровой радиосигнал. Они заменили аналоговое оборудование. Что касается инфраструктуры и доставки сигнала до передатчика, эту сеть создал и реализовал «Белтелеком».

- На чей опыт опиралась Беларусь?

Константин Шульган: Опыт других стран, в том числе европейских, безусловно, использовался. Но у нас в стране были и свои технические силы и возможности в лице института «Гипросвязь». Он позволил спроектировать, проверить некоторые моменты в опытной эксплуатации и учесть их при развертывании сети уже в промышленной эксплуатации. Здесь все сложилось воедино. Я благодарен специалистам, которые принимали участие в этом процессе и провели его, с моей точки зрения, очень качественно.

- Переход на цифровое вещание – не только технический аспект, но и социальный. Не все абоненты могут сразу купить новую модель телевизора, который поддерживает соответствующий стандарт. Как в Беларуси решалась эта проблема?

Константин Шульган: Безусловно, это важно. Как и любая система, которая касается большого количества пользователей, одномоментно ничто решиться не может. Здесь хорошо себя показала комплексная работа местных властей. Они оказывали социальную помощь тем слоям населения, которые в ней нуждались. Стоимость цифровой приставки, необходимой, чтобы принимать цифровой сигнал на старых телевизорах, для многих была высокой. Исполнительные власти дарили такие приставки ветеранам, многодетным семьям.

- Сколько каналов входит в первый общедоступный мультиплекс?

Константин Шульган: В общедоступный пакет включены девять телеканалов и один канал радио.

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