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Доллар продолжает дешеветь на белорусской бирже

19.11.2018 13:44 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
По итогам валютных торгов 19 ноября белорусский рубль отбросил доллар на минимум почти за четыре недели.

В частности, курс доллара упал на 0,0044 рубля - до 2,1058 BYN/USD. За три дня торгов курс доллара рухнул на 0,0414 рубля.
Курс евро вырос сразу на 0,0091 рубля - до 2,4041 BYN/EUR.

Курс российского рубля снизился на 0,0026 рубля - до 3,1947 BYN/100 RUB.

В целом по итогам торгов 19 ноября белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 0,04%.

 
 
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По итогам валютных торгов 19 ноября белорусский рубль отбросил доллар на минимум почти за четыре недели.
 
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