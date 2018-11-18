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Лукашенко - Алиеву: Мы с вами очень близкие люди. Приезжайте к нам чаще

19.11.2018 13:39 — Разное | UDF  
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Фото: БЕЛТА
У Минска и Баку нет закрытых тем для сотрудничества. Александр Лукашенко еще раз подтвердил эту неизменную позицию Беларуси во время переговоров со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в узком составе.

Александр Лукашенко уверен большом внимании в Беларуси к приезду главы Азербайджана:

- Неподдельный интерес к вашему визиту. Мы давно ждали его. Очень много говорили об Азербайджане. Поводов было много. В основном это поводы хорошие. Белорусы воспринимают Азербайджан как очень дружественную нам братскую республику, с которой у нас сложились хорошие отношения. И между Президентами, и в межправительственной комиссии, и в торгово-экономических отношениях.

Достаточно сказать, что только за последние годы почти в 3 с половиной раза выросла наша взаимная торговля. Хочу еще раз подтвердить и заверить, что закрытых тем никогда в наших отношениях не будет. Мы жили в одном государстве. Мы с вами очень близкие люди. Мы вас приветствуем в Беларуси, приезжайте к нам чаще.

Лукашенко убежден в наличии позитивной динамики развития взаимодействия двух стран во всех областях:

- Хорошие у нас отношения во всех сферах: торгово-экономические отношения, дипломатические, политические, в военной области добрые отношения. Но и есть к чему стремиться, и есть еще что добавлять к тем отношениями, которые у нас есть. Поэтому уверен, что этот ваш визит в Беларусь будет новым шагом к выстраиванию наших отношений на перспективу.

В свою очередь Ильхам Алиев заметил, что он часто бывает в Минске, также, как и Лукашенко - в Баку:

- Это показатель наших отношений, очень близких, дружественных связей между нашими странами… Сегодня в Азербайджане, когда говорят о Беларуси, всегда в обществе очень позитивные чувства. Очень важно, что наши дружественные связи позитивно воспринимаются в обществе.

Я знаю, что в Беларуси очень доброе отношение к Азербайджану, а в Азербайджане Беларусь считают действительно братской страной и одним из самых близких партнеров. Не только на пространстве бывшего СССР, но и в мире. И тому много причин. В том числе и наши с вами личные отношения. Люди все это видят, все это ценят. То, как мы решаем вопросы, как мы идем к поставленной цели.

В последние годы - это период решения вопросов, по которым мы с вами договаривались. Наши отношения отличает именно то, что все, о чем мы договариваемся, выполняется. Мы поддерживаем друг друга во всех международных структурах, торговля растет, промышленная кооперация. По всем направлениям вы видим позитив, хороший настрой, конкретные результаты.

Алиев также пригласил Лукашенко совершить очередной визит в Азербайджан в любое удобное время.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко уверен большом внимании в Беларуси к приезду главы Азербайджана.
 
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