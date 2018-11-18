Лукашенко - Алиеву: Мы с вами очень близкие люди. Приезжайте к нам чаще

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уверен большом внимании в Беларуси к приезду главы Азербайджана:Лукашенко убежден в наличии позитивной динамики развития взаимодействия двух стран во всех областях:В свою очередьзаметил, что он часто бывает в Минске, также, как и Лукашенко - в Баку:Алиев также пригласил Лукашенко совершить очередной визит в Азербайджан в любое удобное время.