

Фото: TUT.BY

Фото: TUT.BY

Это «умные колонки», созданные в партнерстве с компаниями IRBIS и DEXP. Они похожи на «Яндекс.Станцию», старт продаж которой вызвал ажиотаж в Москве. Новые устройства отличаются от «Яндекс.Станции» некоторыми функциями и ценой.Irbis A и Dexp Smartbox позволят «на ходу» задать вопрос «Алисе». В них также есть возможность поставить будильник, и большинство функций «взрослой» «Яндекс.Станции». Из отличий — меньшая мощность звука, и отсутствие подключения к ТВ.В России за Irbis A и Dexp Smartbox будут просить 3299 российских рублей (около 50 долларов по текущему курсу). Старт продаж ожидается до конца 2018 года. Пока неизвестно, будут ли эти устройства поставлять в Беларусь.