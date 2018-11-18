|
Представлен бюджетный вариант "Яндекс.Станции"
Фото: TUT.BY
Это «умные колонки», созданные в партнерстве с компаниями IRBIS и DEXP. Они похожи на «Яндекс.Станцию», старт продаж которой вызвал ажиотаж в Москве. Новые устройства отличаются от «Яндекс.Станции» некоторыми функциями и ценой.
Irbis A и Dexp Smartbox позволят «на ходу» задать вопрос «Алисе». В них также есть возможность поставить будильник, и большинство функций «взрослой» «Яндекс.Станции». Из отличий — меньшая мощность звука, и отсутствие подключения к ТВ.
Фото: TUT.BY
В России за Irbis A и Dexp Smartbox будут просить 3299 российских рублей (около 50 долларов по текущему курсу). Старт продаж ожидается до конца 2018 года. Пока неизвестно, будут ли эти устройства поставлять в Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Яндекс" представил два новых устройства для дома с поддержкой голосового помощника "Алиса".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)