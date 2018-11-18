ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Приехали

19.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Приехали

– Мама, я, когда вырасту, буду работать в дельфинарии. Можно?

– Да без проблем!

– А вы ко мне в гости приезжать будете?

– Обязательно.

Подобные разговоры не редкость в нашем доме. У детей всё просто и, согласитесь, так мило. Список будущих профессий постепенно расширяется. И вот мы уже дрессировщики, что тоже весьма недурно. Правда, нет масштаба. Вообще, с каждым поколением его все меньше и меньше. Это наши родители мечтали стать космонавтами, но уже мои сверстники о таком даже не помышляли. Мельчаем что ли?

– А в ветеринары пойдешь? Ты же животных любишь.

– Нет, ветеринаром не хочу, мне животных жалко и вообще противно: кровь, внутренности, раны зашивать придется, – рассуждает дочка.

– Так ты же лечить их будешь, помогать. Подумай, время еще есть.

А недавно она заявила:

– Я знаю, кем хочу стать. Я буду оценки ставить. Как думаешь, у меня получится?
Я, признаюсь, не сразу сообразила, в чем дело. Но тут посмотрела на монитор компьютера и всё поняла: это она насмотрелась популярных нынче проектов типа шоу талантов «Голос» и тому подобное.

– Приехали, – подумала я про себя, а вслух сказала, – согласна, работа не пыльная: сиди – смотри, как на сцене танцуют, поют и вытворяют разные штуки, и ставь оценки. Правда, есть одно «но»: прежде чем ставить оценки, необходимо самому стать профи.

А для этого, помимо таланта, еще и упорство, трудолюбие нужно. Поживем-увидим, кто из тебя получится.

Да, не всем дано быть известными артистами, популярными телезвездами, приковывать к себе взгляды незаурядной внешностью, а внимание умным разговором, кто-то должен и детей учить, лечить больных, строить дома, дороги, выращивать хлеб и доить коров. Так устроено общество.

Поэтому низкий поклон до земли всем вам, труженики села! Вы – настоящие, как и результаты вашего труда. А оценки ставить каждый может. Тем более в этом мире, где все имеет кучу стандартов.

Р.S.

Наши дети не принадлежат нам. Я это знаю твердо. Они приходят в этот мир через нас, мы можем заботиться о них, передавать знания и опыт, быть опорой, давать свою любовь, но не мысли. Но каждый из нас втайне верит, что наши дети будут лучше, чем мы….

Оставляйте свое мнение –оно может стать следующим материалом.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
– Мама, я, когда вырасту, буду работать в дельфинарии. Можно? – Да без проблем! – А вы ко мне в гости приезжать будете? – Обязательно. Подобные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Меняем резину на зимнюю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика