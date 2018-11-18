



– Мама, я, когда вырасту, буду работать в дельфинарии. Можно?

– Да без проблем!

– А вы ко мне в гости приезжать будете?

– Обязательно.

Подобные разговоры не редкость в нашем доме. У детей всё просто и, согласитесь, так мило. Список будущих профессий постепенно расширяется. И вот мы уже дрессировщики, что тоже весьма недурно. Правда, нет масштаба. Вообще, с каждым поколением его все меньше и меньше. Это наши родители мечтали стать космонавтами, но уже мои сверстники о таком даже не помышляли. Мельчаем что ли?

– А в ветеринары пойдешь? Ты же животных любишь.

– Нет, ветеринаром не хочу, мне животных жалко и вообще противно: кровь, внутренности, раны зашивать придется, – рассуждает дочка.

– Так ты же лечить их будешь, помогать. Подумай, время еще есть.

А недавно она заявила:

– Я знаю, кем хочу стать. Я буду оценки ставить. Как думаешь, у меня получится?

Я, признаюсь, не сразу сообразила, в чем дело. Но тут посмотрела на монитор компьютера и всё поняла: это она насмотрелась популярных нынче проектов типа шоу талантов «Голос» и тому подобное.

– Приехали, – подумала я про себя, а вслух сказала, – согласна, работа не пыльная: сиди – смотри, как на сцене танцуют, поют и вытворяют разные штуки, и ставь оценки. Правда, есть одно «но»: прежде чем ставить оценки, необходимо самому стать профи.

А для этого, помимо таланта, еще и упорство, трудолюбие нужно. Поживем-увидим, кто из тебя получится.

Да, не всем дано быть известными артистами, популярными телезвездами, приковывать к себе взгляды незаурядной внешностью, а внимание умным разговором, кто-то должен и детей учить, лечить больных, строить дома, дороги, выращивать хлеб и доить коров. Так устроено общество.

Поэтому низкий поклон до земли всем вам, труженики села! Вы – настоящие, как и результаты вашего труда. А оценки ставить каждый может. Тем более в этом мире, где все имеет кучу стандартов.

Р.S.

Наши дети не принадлежат нам. Я это знаю твердо. Они приходят в этот мир через нас, мы можем заботиться о них, передавать знания и опыт, быть опорой, давать свою любовь, но не мысли. Но каждый из нас втайне верит, что наши дети будут лучше, чем мы….

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