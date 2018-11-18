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Деловой климат Великобритании на низшем уровне за 9 лет

19.11.2018 14:33 — Разное | Ежедневник  
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Деловой климат Великобритании на низшем уровне за 9 лет

Опасения из-за "Брекзита" не дают британским компаниям расшириться и заняться инвестициями. Лишь около трети фирм настроены оптимистично.

Деловой климат в Великобритании достиг худших показателей за последние 9 лет. По представленным британской консалтинговой компанией IHS Markit данным, лишь 32 процента британских компаний ожидают роста своей деловой активности в течение следующих 12 месяцев. Это наихудший показатель со времени начала опросов в 2009 году. В прошлом квартале число оптимистически настроенных компаний составляло 39 процентов, пишет dw.com.

"Ответы на наши вопросы показывают, что опасения из-за "Брекзита" существенно усложнили инвестиционную активность и планы по найму новых сотрудников", - заявил экономист IHS Markit Тим Моор.

Бизнес опасается неупорядоченного "Брекзита"

Правительство Терезы Мэй пытается защитить достигнутое с Брюсселем соглашение по проекту договора по выходу Великобритании из состава Евросоюза, несмотря на уход нескольких министров и возможное голосование о недоверии премьеру. Между тем немецкий бизнес предупреждает об опасности неупорядоченного "Брекзита". Такой сценарий создаст "огромные трудности для десятков тысяч компаний и сотен тысяч сотрудников по обе стороны Ла-Манша", заявил председатель Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Дитер Кемпф (Dieter Kempf).

"Особенно сильно пострадают автомобильная и авиастроительная отрасли, химическая, фармацевтическая промышленность, машиностроение и электротехническая отрасль, а также многие сферы услуг - от банковской до туристической", - подчеркнул далее Кемпф.

 
 
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Опасения из-за "Брекзита" не дают британским компаниям расшириться и заняться инвестициями. Лишь около трети фирм настроены оптимистично.
 
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