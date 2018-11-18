В компании OZ.by обещают отменить плату за самовывоз товаров из некоторых магазинов

Компания OZ.by, которая ввела в некоторых своих магазинах плату за доставку товара самовывозом до 15 рублей, решила отказаться от этой непопулярной среди покупателей меры. Отказаться от сбора планируют до конца нынешнего года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, компания ввела в некоторых минских магазинах сбор в 1 рубль за заказы меньше 15 рублей.

— Лично я и вся команда OZ приложим все свои силы, чтобы до конца этого года полностью решить проблему очередей и отменить эту непопулярную меру, — заявил гендиректор OZ Андрей Гриневич.

По его словам, это непопулярное у покупателей нововведение направлено на то, чтобы «перераспределить поток клиентов из наиболее загруженных магазинов в менее загруженные», а также «чтобы клиенты не накидывали единичные мелкие заказы по одному товару, а собирали их в корзине и оформляли одним заказом».

Напомним, сбор в 1 рубль ввели за доставку товара самовывозом до 15 рублей в 6 из 18 минских магазинов сети «OZ Книги»

Бесплатная доставка по Минску осуществляется магазином при стоимости товаров в заказе от 80 рублей, доставка курьером — 5 рублей.