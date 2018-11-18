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В компании OZ.by обещают отменить плату за самовывоз товаров из некоторых магазинов
Компания OZ.by, которая
Напомним, компания ввела в некоторых минских магазинах сбор в 1 рубль за заказы меньше 15 рублей.
— Лично я и вся команда OZ приложим все свои силы, чтобы до конца этого года полностью решить проблему очередей и отменить эту непопулярную меру, — заявил гендиректор OZ Андрей Гриневич.
По его словам, это непопулярное у покупателей нововведение направлено на то, чтобы «перераспределить поток клиентов из наиболее загруженных магазинов в менее загруженные», а также «чтобы клиенты не накидывали единичные мелкие заказы по одному товару, а собирали их в корзине и оформляли одним заказом».
Напомним, сбор в 1 рубль ввели за доставку товара самовывозом до 15 рублей в 6 из 18 минских магазинов сети «OZ Книги»
Бесплатная доставка по Минску осуществляется магазином при стоимости товаров в заказе от 80 рублей, доставка курьером — 5 рублей.
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Компания OZ.by, которая ввела в некоторых своих магазинах плату за доставку товара самовывозом до 15 рублей, решила отказаться от этой непопулярной среди покупателей...
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