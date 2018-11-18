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Появилось видео новейших российских истребителей пятого поколения в Сирии
Применение истребителей пятого поколения Су-57 в Сирии впервые сняли на видео.
Сообщается, что полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки.
Военные тестировали работу интеллектуального информационно-управляющего комплекса, всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур и проводили другие проверки.
Российский истребитель пятого поколения Су-57 отличается большим количеством инноваций: 70% обшивки самолета изготовлено из композитных материалов, а эффективная площадь рассеяния составляет всего 0,5 кв. м. Кроме того, геометрия планера и крыльев рассчитана так, что Су-57 может выполнять полеты на больших углах атаки.
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Военные тестировали работу, интеллектуального информационно-управляющего комплекса.
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