Появилось видео новейших российских истребителей пятого поколения в Сирии

Применение истребителей пятого поколения Су-57 в Сирии впервые сняли на видео. Ролик опубликовало на своем официальном канале YouTube Минобороны России.

Сообщается, что полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки.

Военные тестировали работу интеллектуального информационно-управляющего комплекса, всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур и проводили другие проверки.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 отличается большим количеством инноваций: 70% обшивки самолета изготовлено из композитных материалов, а эффективная площадь рассеяния составляет всего 0,5 кв. м. Кроме того, геометрия планера и крыльев рассчитана так, что Су-57 может выполнять полеты на больших углах атаки.