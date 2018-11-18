Швейцарские инженеры создали лыжную куртку, способную испарять пот. Об этом сообщили правительство страны и участвовавшая в разработке «умной» ткани Федеральная научно-исследовательская лаборатория по материаловедению (EMPA).



Изображение: hydrobot.com

Как поясняет EMPA, «чтобы тело человека во время занятия зимним спортом оставалось сухим и находилось в тепле, необходима высокоэффективная одежда». Требования к ней высоки, поскольку организм испытывающего нагрузки лыжника выделяет до литра влаги в час. Новая куртка, которую представила одна из швейцарских фирм, «извлекает пот из внутренней одежды и удаляет его из куртки». Это позволяет избежать переохлаждения, которое возникает, если накопившаяся влага остается под одеждой. Таким образом, лыжникам не нужно будет тратить дополнительную энергию, чтобы согреться.

Речь идет о технологии HYDRO BOT, при которой в куртку со стороны спины, где активно идет потоотделение, интегрирована специальная мембрана с миллионами пор на квадратный метр. Технология предусматривает три функциональных слоя: с обеих сторон от пористой мембраны находится проводящая электроток ткань. При помощи слабого электрического импульса поры трансформируются в микронасосы, которые быстро удаляют влагу. Включать и включать систему можно посредством приложения на смартфоне.

В EMPA эту технологию расценивают как «революцию в производстве одежды и первую существенную инновацию после внедрения водонепроницаемых и дышащих мембран 40 лет назад». На инженерные изыскания и разработку новинки ушло более 10 лет. Прежняя технология, с обычными мембранами, «не может достаточно быстро избавлять тело от влаги, особенно при очень низкой температуре». Новая куртка имеет в десять раз более высокую эффективность, и ей не страшны температуры ниже нуля, констатируют швейцарские разработчики.