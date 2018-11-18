В Японии арестовали главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi

После допроса японские следователи арестовали одного из самых известных менеджеров автопрома в мире, главу ​альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом со ссылкой на газету Yomiuri и телеканал NHK сообщает РБК .



Карлос Гон. Фото: Reuters

Ранее газета The Asahi Shinbun сообщила со ссылкой на источники, что Гон будет задержан в понедельник, 19 ноября. Позже газета рассказала, что следователи уже начали допрос Гона в штаб-квартире Nissan Motor Co. в Йокогаме.

Позднее Nissan выпустила сообщение, в котором говорилось, что компания уже в течение нескольких месяцев вела внутреннее расследование в отношении Гона и представительного директора Грэга Келли. Nissan передала материалы расследования японской прокуратуре и заверила в готовности сотрудничать со следствием.

В ходе расследования выяснилось, что Келли и Гон в течение многих лет в отчетах для Токийской фондовой биржи занижали доходы последнего. Были вскрыты и факты использования активов компании в личных целях при соучастии Келли.

​Компания принесла извинения акционерам. Совету директоров предложено снять Гона и Келли со своих постов.