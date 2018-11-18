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В Японии арестовали главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi
После допроса японские следователи арестовали одного из самых известных менеджеров автопрома в мире, главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом со ссылкой на газету Yomiuri и телеканал NHK сообщает
Ранее газета The Asahi Shinbun сообщила со ссылкой на источники, что Гон будет задержан в понедельник, 19 ноября. Позже газета рассказала, что следователи уже начали допрос Гона в штаб-квартире Nissan Motor Co. в Йокогаме.
Позднее Nissan выпустила сообщение, в котором говорилось, что компания уже в течение нескольких месяцев вела внутреннее расследование в отношении Гона и представительного директора Грэга Келли. Nissan передала материалы расследования японской прокуратуре и заверила в готовности сотрудничать со следствием.
В ходе расследования выяснилось, что Келли и Гон в течение многих лет в отчетах для Токийской фондовой биржи занижали доходы последнего. Были вскрыты и факты использования активов компании в личных целях при соучастии Келли.
Компания принесла извинения акционерам. Совету директоров предложено снять Гона и Келли со своих постов.
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Правоохранительные органы Японии задержали главу автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, одного из самых успешных менеджеров мирового автопрома Карлоса Гона.
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