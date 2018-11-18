Сможет ли Лукашенко продать Алиеву оружие и как на это отреагирует Армения?

После саммита ОДКБ, прошедшего в Астане 8 ноября, Лукашенко поделился его результатами с послом Азербайджана, что вызвало резкую реакцию со стороны и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна.





И вот лидер Азербайджана прибыл в нашу страну. Как скажется этот визит на отношениях между странами-участницами ОДКБ?





По словам политолога и методолога Владимира Мацкевича, союзы, которые образовались на постсоветском пространстве, содержат в себе определенные противоречия.





— В частности, воюющие страны могут оказаться в одном оборонительном или ином союзе – СНГ, например. На постсоветском пространстве приходится выстраивать отношения со странами, которые находятся либо в состоянии войны, либо в состоянии фактического мира, но незаконченной войны. Это относится и к Молдове, и к Грузии. Но что делать с Арменией и Азербайджаном — достаточно большая проблема.





Попытка Евросоюза нормализовать отношения, например, в рамках Восточного партнерства не привела к успеху. А Россия, наоборот, пользуется противоречиями и застарелыми конфликтами, чтобы держать все наши страны в подчинении.





Беларусь, которая заинтересована в теплых и дружественных отношениях с Арменией, не может отказаться от поставок вооружения в Азербайджан. А если Алиев и Лукашенко во время этого визита договорятся, в первую очередь, о военном сотрудничестве, это может создать новый очаг напряженности на постсоветском пространстве.





— Получается, что Азербайджан для нас существенно более важен, чем Армения?





— В плане перспектив торгового оборота, наверное, Азербайджан рассматривается белорусскими властями как более выгодный и перспективный партнер. Все-таки это нефтедобывающая страна и во много раз более платежеспособная, чем Армения.





— Чем схожи лидеры Азербайджана и Беларуси и что их отличает?





— Лидеры не схожи, а вот режимы достаточно похожи. Если посмотреть, как развивались отношения в Восточном партнерстве между Европой и нашими странами, то именно Азербайджан и Беларусь выпадают из общего контекста.





Именно эти две страны не принимают европейских принципов ни межгосударственных отношений, ни тем более принципов, распространяющихся на внутреннюю политику — на государственное устройство, права человека. И в Азербайджане, и в Беларуси постоянно возникают проблемы с политзаключенными. А вот к преемственности власти, которая перешла в Азербайджане по наследству, Беларусь, по-моему, пока не созрела.





— Какие основные различия между Азербайджаном и Беларусью?





— Азербайджанская экономика держится на сырьевом секторе, в первую очередь, это нефть, сельское хозяйство, тогда как белорусская экономика экспортоориентированная и строится на более индустриальных отраслях. Беларусь тоже паразитировала на реэкспорте российского сырья, но сама она не обладает сырьевыми запасами.





Индустрия, производство, современная цифровая экономика, полагаю, для Азербайджана не так актуальны, как для Беларуси. Если тянуть с установлением нормальных отношений с Европой Азербайджан может еще долго, то для Беларуси это критичная ситуация.