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"Вся Франция стоит". Дальнобойщик из Беларуси - об акциях против роста цен на топливо

19.11.2018 14:59 — Разное | Tut.by  
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«Бастующие жгут покрышки на дорогах и не пропускают автомобили. Вся Франция стоит», — рассказал AUTO.TUT.BY дальнобойщик Александр, которому в числе других не дают проехать по трассам Франции «желтые жилеты» — недовольные ростом цен на топливо граждане.


— Везем из Норвегии на север Франции в город Булонь-сюр-Мер охлажденный лосось в рефрижераторе — груз «скоропорт». В 6 утра должны были быть на разгрузке. Сейчас 10.45, а мы стоим на трассе в трех километрах от склада, — рассказал Александр.

Мужчина рассказал, что протестующие перекрыли практически все дороги Франции.

Протестующие выставили поперек дорог металлические заграждения и пропускают через них машины: каждые 20−30 минут проходит примерно 5 легковушек и один грузовик. На обочинах «желтые жилеты» жгут покрышки и паллеты.

— Митингующие не трогают автомобилистов, но один раз мы увидели, что кто-то из них бросил горящую покрышку в стекло пассажирской двери микроавтобуса. Люди из буса и «желтые» начали общаться на эмоциях, но все закончилось благополучно, без драки.


Протест не прекращается и ночью. По словам Александра, полиция наблюдает за происходящим со стороны и не вмешивается.


Судя по листовке, которую раздают водителям, протест должен закончиться во вторник, 20 ноября.

Напомним, в субботу, 17 ноября, во Франции началась манифестация «желтых жилетов» — автомобилисты, недовольные ростом цен на топливо, блокируют дороги по всей стране. По предварительным данным, в субботу в акциях приняли участие почти 300 тыс. человек.

Недовольство людей вызвано планами правительства повысить в следующем году налог на дизельное топливо на 6,5%, на бензин — на 2,9%. Это, по замыслу чиновников, должно заставить французов пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт или приобрести машины с электродвигателями, что благотворно скажется на экологической ситуации в стране.


Фото: Reuters

Согласно опросу Elabe, 73% французов поддерживают движение «желтых жилетов», в том числе и многие избиратели, голосовавшие за Макрона.

Премьер-министр страны Эдуар Филипп заявил, что налог на выброс парниковых газов, приводящий к повышению цен на автомобильное топливо, отменен не будет.

Сегодня, 19 ноября, как сообщает РБК, участники общественного движения «Желтые жилеты» начали блокировать топливные хранилища. Протестующие против роста цен на горючее заблокировали два топливохранилища компании — в Верн-сюр-Сеше и Фос-сюр-Мере, а также хранилище в Ла-Рошель.

 
 
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Полиция наблюдает за происходящим со стороны и не вмешивается.
 
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