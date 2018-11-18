"Вся Франция стоит". Дальнобойщик из Беларуси - об акциях против роста цен на топливо

«Бастующие жгут покрышки на дорогах и не пропускают автомобили. Вся Франция стоит», — рассказал AUTO.TUT.BY дальнобойщик Александр, которому в числе других не дают проехать по трассам Франции «желтые жилеты» — недовольные ростом цен на топливо граждане.





— Везем из Норвегии на север Франции в город Булонь-сюр-Мер охлажденный лосось в рефрижераторе — груз «скоропорт». В 6 утра должны были быть на разгрузке. Сейчас 10.45, а мы стоим на трассе в трех километрах от склада, — рассказал Александр.

Мужчина рассказал, что протестующие перекрыли практически все дороги Франции.

Протестующие выставили поперек дорог металлические заграждения и пропускают через них машины: каждые 20−30 минут проходит примерно 5 легковушек и один грузовик. На обочинах «желтые жилеты» жгут покрышки и паллеты.

— Митингующие не трогают автомобилистов, но один раз мы увидели, что кто-то из них бросил горящую покрышку в стекло пассажирской двери микроавтобуса. Люди из буса и «желтые» начали общаться на эмоциях, но все закончилось благополучно, без драки.





Протест не прекращается и ночью. По словам Александра, полиция наблюдает за происходящим со стороны и не вмешивается.





Судя по листовке, которую раздают водителям, протест должен закончиться во вторник, 20 ноября.

Напомним, в субботу, 17 ноября, во Франции началась манифестация «желтых жилетов» — автомобилисты, недовольные ростом цен на топливо, блокируют дороги по всей стране. По предварительным данным, в субботу в акциях приняли участие почти 300 тыс. человек.

Недовольство людей вызвано планами правительства повысить в следующем году налог на дизельное топливо на 6,5%, на бензин — на 2,9%. Это, по замыслу чиновников, должно заставить французов пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт или приобрести машины с электродвигателями, что благотворно скажется на экологической ситуации в стране.



Фото: Reuters

Согласно опросу Elabe, 73% французов поддерживают движение «желтых жилетов», в том числе и многие избиратели, голосовавшие за Макрона.

Премьер-министр страны Эдуар Филипп заявил, что налог на выброс парниковых газов, приводящий к повышению цен на автомобильное топливо, отменен не будет.

Сегодня, 19 ноября, как сообщает РБК , участники общественного движения «Желтые жилеты» начали блокировать топливные хранилища. Протестующие против роста цен на горючее заблокировали два топливохранилища компании — в Верн-сюр-Сеше и Фос-сюр-Мере, а также хранилище в Ла-Рошель.