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22-25 ноября в Доме кино покажут лучшие белорусские фильмы этого года

19.11.2018 15:12 — Разное | Аргументы и факты  
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22-25 ноября в Доме кино покажут лучшие белорусские фильмы этого года
Фото из открытых источников

Проект «Лістапад. Коллекция» с приставкой BY – это не просто лучшие фильмы минувшего МКФ в прокате. Это новая инициатива фестивальной команды, благодаря которой зрители могут вновь увидеть ленты белорусских режиссеров, принявшие участие в крупнейшем кинофоруме страны. С 22 по 25 ноября на экране Дома кино – сенсационный «Хрусталь», лучший игровой фильм Национального конкурса «Дочь», а также короткометражные ленты «Ягор», «Нарушение спокойствия» и «Вахтер».

22-25 ноября в Доме кино покажут лучшие белорусские фильмы этого года Фильм "Хрусталь" получил Гран-при кинофестиваля в Алматы

«Хрусталь» Дарьи Жук, который уже можно назвать самым успешным белорусским фильмом последнего десятилетия, возможно, в последний раз будет продемонстрирован на большом экране в Минске. Историю про белорусские 90-е, американскую мечту и нашу реальность, снискавшую успех на международных кинофестивалях и ставшую самым кассовым независимым фильмом Беларуси, покажут в «Доме кино» 23 и 25 ноября.

22 и 24 ноября зрители смогут оценить программу короткометражных фильмов прошедшего «Лістапада» – «Дочь», «Ягор», «Нарушение спокойствия» и «Вахтер».

Лента «Дочь» Мары Тамкович, победа которой на «Лістападзе» для многих стала неожиданностью, – это взгляд белорусского режиссера на жизнь в современной Польше и отношения в семье. «Дочь» – тонкая психологическая драма, отсылающая к европейскому авторскому кино. Мара Тамкович – также автор фильмов «37», «Уравнение» и «Fucking Story» – выпускница Варшавской киношколы, в прошлом журналист. Приз за лучшее игровое кино Национального конкурса – это не первая награда фильма: он уже стал лауреатом кинофорумов в Польше, Израиле и США.

Вместе с «Дочерью» зрителей приглашают посмотреть «Нарушение спокойствия» – фильм, снятый в Германии белорусом Алексеем Полуяном, одним из самых ярких молодых белорусских режиссеров, который уже совсем скоро представит на суд зрителя свою новую работу – картину по роману «Озеро радости» Виктора Мартиновича.

Также в программе – фильм «Ягор» Романа Подоляко и Михаила Зуя, актеров театра имени Янки Купалы, по уже ставшей культовой книге Андруся Горвата «Радзіва «Прудок», и «Вахтер» Андрея Кривецкого, студента Высших курсов ВГИКА, рассказывающий драматическую историю о закулисье театра.

 
Теги: Минск
 
 
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С 22 по 25 ноября на экране Дома кино – сенсационный «Хрусталь», лучший игровой фильм Национального конкурса «Дочь», а также короткометражные ленты «Ягор»,...
 
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