Что Лукашенко и Алиев обсуждали на переговорах

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь ждала визита главы Азербайджана. Об этом он заявил на встрече с президентом этой страны Альхамом Алиевым 19 ноября. На встрече были обсуждены важнейшие вопросы сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Главы стран провели встречу в формате «один на один», а затем прошло заседание в расширенном формате.

«Очень много было информаций об официальном визите. Притом, как вы знаете, причины разные были для этого. Иногда и фейковые. Хотя это тоже результат. Даже негативная какая-то информация, которая не соответствует действительности, она тоже порой положительна. Неподдельный был интерес к вашему визиту. Мы давно ждали его. Очень много говорили об Азербайджане», - сказал президент.

Он отметил, что в Беларуси Азербайджан воспринимают как очень дружественную, братскую страну, с которой хорошие отношения установились на самых разных уровнях.

Лукашенко подчеркнул, что между странами «хорошие отношения во всех сферах», но еще есть к чему стремиться.

Президент Азербайджана в свою очередь отметил, что по всем направлениям белорусско-азербайджанского сотрудничества есть конкретные результаты.

Во время переговоров главы стран подробно обсудили перспективные направления развития отношений, международную проблематику. Президенты рассмотрели вопросы экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации совместных проектов.

Лукашенко и Алиев уделили внимание возможности взаимодействия в транспортно-логистической сфере, здравоохранении, образовании, информационно-коммуникационных технологиях, спорте, туризме и других областях.

Государства могут выйти на рынок третьих стран по производству электробусов, лифтов, зерноуборочной техники.

По словам Лукашенко, Минск и Баку обсуждают возможность инвестиций азербайджанской госнефтекомпании в модернизацию ОАО «Гродно-Азот».

Алиев выразил брагодарность Беларуси за за позицию по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.