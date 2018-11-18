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По результатам работы награждены участковый и начальник ООПП Слуцкого РОВД

19.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж» в минувшую субботу прошли торжественные мероприятия, посвященные 95-летию со Дня образования подразделений участковых инспекторов милиции ОВД Республики Беларусь.

Главными героями дня стали лучшие представители этой службы Минщины, а также победители республиканского смотра-конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший участковый инспектормилиции» и «Лучший участковый инспектор по делам несовершеннолетних», сообщает пресс-служба УВД.

Из рук заместителя министра внутренних дели генерал-майора милиции Николая Мельченко Юбилейную медаль «100 год міліцыі Беларусі» получил в том числе капитан милиции Шиболович Жан Николаевич – участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики Слуцкого РОВД.

По результатам работы награждены участковый и начальник ООПП Слуцкого РОВД

В свою очередь начальник УВД Миноблисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук начал церемонию награждения с Почетных грамот управления. Они были вручены начальникам отдела охраны правопорядка и профилактики, которые сумели отличиться наилучшими результатами в служебной деятельности среди ОВД своих категорий, в том числе начальнику ООПП Слуцкого РОВД подполковнику милиции Семеновичу Александру Александровичу. 

По результатам работы награждены участковый и начальник ООПП Слуцкого РОВД

По результатам работы награждены участковый и начальник ООПП Слуцкого РОВД

Ранее сообщалось, что Президент Беларуси наградил начальника Слуцкого РОВД и его заместителя по линии общественной безопасности медалями «За безупречную службу». 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж» в минувшую субботу прошли торжественные мероприятия, посвященные 95-летию со Дня образования...
 
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