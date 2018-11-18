В Минске микроавтобус, двигаясь по тротуару, серьезно травмировал женщину

В Минске микроавтобус совершил наезд на пешехода. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ Минска

По информации инспекторов, днем 19 ноября 30-летний водитель микроавтобуса Peugeot после разгрузки товара двигался задним ходом по переулку Козлова и совершил наезд на 35-летнюю женщину, которая находилась на тротуаре.

В результате наезда женщина получила многочисленные травмы и была госпитализирована.