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В Минске микроавтобус, двигаясь по тротуару, серьезно травмировал женщину
В Минске микроавтобус совершил наезд на пешехода. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации инспекторов, днем 19 ноября 30-летний водитель микроавтобуса Peugeot после разгрузки товара двигался задним ходом по переулку Козлова и совершил наезд на 35-летнюю женщину, которая находилась на тротуаре.
В результате наезда женщина получила многочисленные травмы и была госпитализирована.
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Авария произошла днем 19 ноября в переулке Козлова.
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