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Корсо и Коваль стали тренерами минского "Динамо"

19.11.2018 15:29 — Разное | Tut.by  
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В тренерском штабе хоккейного клуба «Динамо-Минск» — пополнение. К помощникам Андрея Сидоренко добавятся два специалиста, имеющие огромный игровой опыт и в прошлом защищавших цвета «зубров», сообщает пресс-служба минского клуба.

Виталий Коваль будет отвечать за работу с вратарями, Даниэль Корсо — за физподготовку. Контракты с ними заключены до конца сезона.

38-летний Виталий Коваль родился в Перми и был воспитан в знаменитой школе «Молота-Прикамье».


Виталий Коваль. Фото: hockey.by

После нескольких сезонов, проведенных в минорных российских лигах за родной пермский клуб, а также барнаульский «Мотор» и лениногорский «Нефтяник», голкипер попал в гродненский «Неман». Именно благодаря Виталию заурядная на тот момент команда трижды выходила в плей-офф, а голкипер неизменно преодолевал планку в 92% отраженных бросков.

Неудивительно, что Коваля заметили на более высоком уровне: он получил приглашение в национальную сборную Беларуси, в которой дебютировал в сезоне-2007/08. За минское «Динамо» Виталий сыграл 52 матча в сезонах-2008/09 и 2009/10.

Затем в карьере голкипера были подмосковный «Атлант», нижегородское «Торпедо», уфимский «Салават Юлаев» и нижнекамский «Нефтехимик». Его средний показатель в регулярных чемпионатах КХЛ — 91,4% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,40, в плей-офф — 93,4% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,06.

Все эти годы Виталий Коваль входил в основную обойму национальной сборной Беларуси, приняв участие в семи чемпионатах мира и сыграв в 30 официальных матчах.

Завершил карьеру игрока Коваль в сезоне-2015/16 в шведском «Вестеросе».

Лучший игрок Беларуси сезона-2011/12.

В этом году Коваль был приглашен в Федерацию хоккея Беларуси — в отделе по развитию детско-юношеского хоккея он занимается вратарским направлением, а также вошел в тренерский штаб национальной сборной Беларуси.

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40-летний Даниэль Корсо родился в Монреале и привлекался в молодежную сборную Канады. В 1996 году он был задрафтован клубом «Сент-Луис Блюз» под № 169.


Даниэль Корсо. Фото: Станислав Шаршуков, AUTO.TUT.BY

В сезоне-1998/99 он попал в систему «блюзменов», в фарм-клуб «Уорчестер Айс Кэтс», выступающий в АХЛ. А уже через два года дебютировал за «Сент-Луис» в сильнейшей лиге планеты.

Всего в НХЛ за «блюзменов», а также «Атланту Трэшерс» Корсо сыграл 77 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 11 результативных передач.

Затем в его карьере были немецкий «Кассель» и «Франкфурт», нижегородское «Торпедо», финский «Кярпят» и шведский «Тимро».

По ходу сезона-2010/11 Даниэль был приглашен в «Динамо-Минск». За «зубров» Корсо сыграл 74 матча, забросил 20 шайб и отдал 21 результативную передачу.

В сезоне-2012/13 канадец, к тому моменту принявший белорусское гражданство, покинул клуб и отправился в Швейцарию, в «Лозанну». В последующие годы он сыграл за финские «Ильвес» и «ЛеКи», швейцарский «Ольтен», а затем вернулся в Беларусь. Здесь, в составе минской «Юности», он провел четыре сезона, после чего завершил карьеру.

Однако, в отличие от многих других натурализованных игроков, Корсо не уехал из страны и продолжил трудиться на благо отечественного хоккея. В нынешнем сезоне Даниэль стал тренером-преподавателем по катанию и развитию игроков СДЮШОР БФСО «Динамо».

Оба специалиста приступят к работе в тренерском штабе «Динамо-Минск» после возвращения команды из выездного турне.

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Очередные кадровые изменения клубной пресс-службе прокомментировал генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков:

— Мы завершаем формирование тренерского штаба, пригласив в него двух перспективных наставников. Таким образом, на мой взгляд, мы достигнем идеального баланса опыта и молодости. Виталий Коваль и Даниэль Корсо не так давно завершили карьеры игроков и смогут органично дополнить Андрея Сидоренко, Андрея Ковалева и Дмитрия Кравченко.

И Коваль, и Корсо провели в КХЛ не один сезон, они хорошо знают лигу, знают, что необходимо, чтобы достигать в ней успеха. Отмечу, что Виталий как тренер сборной заинтересован в развитии Михаила Карнаухова и других белорусских голкиперов. В федерации хоккея он занимался созданием системы подготовки вратарей в регионах, будет контролировать это направление и в дальнейшем. В ближайшее время, пока команда находится на выезде, командируем его на матчи экстралиги для просмотра потенциальных кадидатов. Да и для Юнаса Энрота наверняка сотрудничество с Ковалем будет полезным, ведь Виталий не один сезон в КХЛ отыграл на топ-уровне и может детально разобрать любого соперника.

Корсо отлично проявил себя в нашей СДЮШОР БФСО «Динамо», занимаясь с ребятами катанием и индивидуальным развитием. В свои 40 лет он даст фору любому действующему хоккеисту в том, что касается физподготовки. Опять же, он играл в КХЛ и знает, как подвести организм игрока к матчам в оптимальном состоянии при том напряженном игровом ритме и перелетах, которые есть в этой лиге. При этом Даниэль по мере возможностей и занятости в «Динамо» продолжит работать над развитием наших молодых хоккеистов, ведь в этом направлении его помощь также неоценима, — сказал Дмитрий Басков.

 
Теги: Минск
 
 
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В тренерском штабе хоккейного клуба "Динамо-Минск" - пополнение. К помощникам Андрея Сидоренко добавятся два специалиста, имеющие огромный игровой опыт и в прошлом...
 
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