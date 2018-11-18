Архитекторы и дизайнеры, если они, конечно, не унылые «двоечники» старой советской школы, превращают такие, казалось бы, прозаические и чисто функциональные места как общественные туалеты в достойный внимания архитектурный объект. Ко всемирному Дню туалета предлагаем посмотреть, как они могут выглядеть, если за их проектирование берутся профи.

Если будете путешествовать по одному из 18 популярных туристических маршрутов Норвегии, то вы обязательно встретите эти сооружения на своем пути. И они вам запомнятся не только своим внешним видом, но и видами из них. Норвежцы старательно поработали и над их видом и функциональным наполнением.



Фото: Хьюго Фагермо



Фото: Хьюго Фагермо

На фото выше — общественный туалет, который был спроектирован студией из Осло Morfeus Arkitekter . Из кабинок открываются захватывающие виды.



Фото: Steinar Skaar

Студия Haugen/Zohar Arkitekter (HZA) спроектировала зону отдыха Ureddplassen в северном районе Гильдескола. Это место популярно среди туристов и местных жителей, поскольку из него можно наблюдать (не боясь замерзнуть) северное сияние зимой и полуночное солнце летом.



Фото: Steinar Skaar



Фото: Steinar Skaar



Фото: fortunen.no

И еще один интересный объект Норвегии. Бюро Fortunen в Бергене спроектировала небольшое служебное здание, содержащее два туалета и техническую комнату на водопаде в в районе Гранвин.



Фото:dezeen.com

Общественный туалет архитектора Рохана Чавана построен вокруг старого дерева в индийском городе Тейн и включают в себя ярко-розовую зону отдыха, где женщины могут общаться. Называется он The Light Box.



Фото:dezeen.com

Пространство также включает в себя торговый автомат для женских гигиенических товаров, систему аварийной сигнализации. Проект был заказан Agasti, организацией, созданной для улучшения доступа к общественным туалетам в городских районах Индии. К слову, женские туалеты — редкость для городского ландшафта в Индии.



Фото: Paul Bardagjy



Фото: Paul Bardagjy





The Trail Restroom — общественный туалет в парке в Остине, штат Техас. Он построен из ржавых стальных пластин, расположенных по спирали и которые образуют стены «заведения». Архитектор — Миро Ривера.



Фото: designcurial.com

Прозрачный туалет архитектора Оливье Рамберта в Лозанне, Швейцария является одним из наиболее интересных и технологичных объектов в своей категории. У него интересная способность менять прозрачность стеклянных стен: как только посетитель закрывается в кабинке стекло становиться непрозрачным. Еще один подобный туалет на 10 кабинок находится в гавани Оуши у озера.



Фото: designcurial.com

Отметим, что у этих общественных туалетов есть еще и специальная функция, которая отвечает за безопасность пользователей. Например, если в случае передозировки наркотиков человек в кабинке теряет сознание и не двигается в течении 10 минут, дверь откроется, и туалет станет прозрачным.





Художник из Лондона Моника Бонвичини придумала туалет в виде зеркального куба. «Изюм» здесь в том, что находящийся внутри человек прекрасно видит все, что происходит за стенами туалета.





Этот общественный туалет, спроектированный архитекторами Гортом Скоттом, находится в Уэмбли, Лондон. Его называют еще «золотым» за цвет перфорированного металла и свечение в ночное время.



Фото: Елена Бычкова

В наш список попал и гомельский туалет. Почему мы о нем пишем? Просто это самый новый и, возможно, самый дорогой в истории города и даже страны общественный клозет. Дизайнерским его не назовешь, но со своими функциями он справляется.