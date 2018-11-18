Все мусорные полигоны в Беларуси будут закрыты

Количество мусорных полигонов в стране за последние 5 лет сократилось в 10 раз. Планируется в ближайшие 2-3 года закрыть все мини-полигоны, так как они не соответствуют экологическим требованиям.

Об этом сообщил замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут 19 ноября на пресс-конференции в Минске, сообщает агентство «Минск-Новости».

По его словам, сегодня процент извлечения вторсырья составляет 18, тогда как в 2017 г. он соответствовал 16,5 %. Но это не тот объем, который должен быть, подчеркнул он. К 2020 году извлечение ВМР должно составить не менее 25%.

В настоящее время в трети районов страны нет даже первичной сортировки коммунальных отходов, а уровень извлечения в отдельных районах достигает всего 10%.

«Это противоречит экологическому законодательству, а кроме того, приводит к захоронению тех ВМР, которые могли бы повторно использоваться. Минприроды ужесточает контроль за данными объектами: приостанавливается действие лицензий, выписываются предписания на устранение недостатков, юрлица привлекаются к ответственности за нарушения правил эксплуатации полигонов и захоронения отходов. Это приносит свои результаты», – сказал Корбут.