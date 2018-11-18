ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Все мусорные полигоны в Беларуси будут закрыты

19.11.2018 15:34 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Количество мусорных полигонов в стране за последние 5 лет сократилось в 10 раз. Планируется в ближайшие 2-3 года закрыть все мини-полигоны, так как они не соответствуют экологическим требованиям.

Об этом сообщил замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут 19 ноября на пресс-конференции в Минске, сообщает агентство «Минск-Новости».

По его словам, сегодня процент извлечения вторсырья составляет 18, тогда как в 2017 г. он соответствовал 16,5 %. Но это не тот объем, который должен быть, подчеркнул он. К 2020 году извлечение ВМР должно составить не менее 25%.

В настоящее время в трети районов страны нет даже первичной сортировки коммунальных отходов, а уровень извлечения в отдельных районах достигает всего 10%.

«Это противоречит экологическому законодательству, а кроме того, приводит к захоронению тех ВМР, которые могли бы повторно использоваться. Минприроды ужесточает контроль за данными объектами: приостанавливается действие лицензий, выписываются предписания на устранение недостатков, юрлица привлекаются к ответственности за нарушения правил эксплуатации полигонов и захоронения отходов. Это приносит свои результаты», – сказал Корбут.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество мусорных полигонов в стране за последние 5 лет сократилось в 10 раз. Планируется в ближайшие 2-3 года закрыть все мини-полигоны, так как они не...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Риме запретили купаться в фонтанах и пить алкоголь ночью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика