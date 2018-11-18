19 ноября в России и Беларуси отмечают День ракетных войск и артиллерии.

Праздник артиллеристов появился почти 75 лет назад - соответствующий указ вышел еще в военное время, в октябре 1944 года. Дату для него установили 19 ноября, и выбрали ее не случайно. Двумя годами ранее в этот день началась операция «Уран» — советское контрнаступление в ходе Сталинградской битвы. Это сражение стало переломной точкой в противостоянии фашистам не только в Великой Отечественной, но и во Второй мировой войне. И артиллерия сыграла в нем одну из главных ролей.

За подвиги в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского союза получили более 1800 артиллеристов, а свыше полутора миллионов были награждены орденами и медалями. А как знак уважения заслуге этого рода войск в прорыве под Сталинградом появился праздник — День артиллериста.

В 1961 году на основе артиллерии и ракетных формирований Сухопутных войск были образованы как отдельный род Ракетные войска и артиллерия, соответственно, и праздник позже тоже немного сменил название. Кстати, в 1988 года он на время утратил фиксированную дату — 18 лет День ракетных войск и артиллерии отмечали в третье воскресенье ноября. С 2006 года традиции восстановили, и сейчас празднуют, как и было заведено изначально, 19 ноября. В 2018 году этот день выпадает на пятницу.

Напомним, в Станьково артиллерийские эмблемы знакомы местным жителям давно. Еще накануне Великой Отечественной Войны здесь стояли части 26-й танковой дивизии, одна из них в/ч 9933 — 26-й гаубичный артиллерийский полк. Позже здесь дислоцировались и другие «ракетно-артиллерийские» подразделения: подвижная ракетно-техничеcкая база, ракетно-парковый дивизион, ракетная бригада и артиллерийская база вооружения. Были и другие «хитрые» воинские части, носившие артиллерийские эмблемы в петлицах.



