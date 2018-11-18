В Лиде будут судить «перекупа», который за четыре года нелегально заработал 140 тысяч долларов





Прокуратура Гродненской области изучила и направила в суд Лидского района уголовное дело по обвинению 34-летнего местного жителя Н. в незаконной предпринимательской деятельности по ч.2 ст.233 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Обвиняемому инкриминировано то, что он, не будучи зарегистрированным в установленном законодательными актами порядке, с марта 2014 года по май 2018 года приобретал на территории Российской Федерации и Республики Беларусь легковые автомобили, которые впоследствии реализовывал.

В результате незаконной деятельности, связанной с куплей-продажей транспортных средств, Н. получил доход в особо крупном размере.

Прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств по делу, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемого.

В рамках уголовного дела прокуратура Гродненской области предъявила к Н. исковое заявление о взыскании незаконно полученного дохода в размере 48500 долларов США и 178657 рублей.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области. Ранее примененную к обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.