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Брестчан приглашают на ярмарки к Новому году и Рождеству

19.11.2018 15:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Приглашаем на ярмарки к Новому году и Рождеству, которые будут проходить:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60760.php

Брестчан приглашают на ярмарки к Новому году и Рождеству

— по ул. Пушкинской от площади Ленина до ул. Карла Маркса с 1 декабря 2018 г. по 19 января 2019 г. с 11.00 до 22.00 часов (в реализации: горячие напитки, глинтвейн, продукция общественного питания, кондитерские изделия, непродовольственные товары новогодней и Рождественской тематики);

— по ул. Гоголя от ул.Советской до ул. Куйбышева с 1 по 31 декабря 2018 года с 10.00 до 19.00 часов (в реализации: елочные игрушки, новогодние украшения, сувениры, искусственные елки, подарочные наборы, карнавальные принадлежности и другие товары новогоднего ассортимента).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60760.php

Брестчан приглашают на ярмарки к Новому году и Рождеству

Праздничного настроения! Удачных Вам покупок!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60760.php

Брестчан приглашают на ярмарки к Новому году и Рождеству

Управление торговли и услуг Брестского горисполкома

тел. 21 04 58, 21 04 49, 21 62 84, 21 04 75, 21 04 68

Государственное предприятие «Торговый сервис и потребительский рынок»

тел. 20 93 47, 20 93 45, 20 93 46, 20 93 50, 21 69 23

 
 
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Приглашаем на ярмарки к Новому году и Рождеству, которые будут проходить: — по ул. Пушкинской от площади Ленина до ул. Карла Маркса с 1 декабря 2018 г. по 19 января 2019 г....
 
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