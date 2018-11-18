ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси планируется закрыть мини-полигоны для ТКО в ближайшие два-три года

19.11.2018 15:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси планируется закрыть мини-полигоны для твердых коммунальных отходов в ближайшие два-три года, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60759.php

В Беларуси планируется закрыть мини-полигоны для ТКО в ближайшие два-три года

"За последние пять лет количество мини-полигонов на территории Беларуси уменьшилось с 10 тыс. до 1 тыс. Сегодня мини-полигоны уже не функционируют в прибрежных полосах и на особо охраняемых природных территориях. Мы предполагаем, и есть договоренность с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, что в ближайшие два-три года будут закрыты все мини-полигоны, так как они не соответствуют экологическим требованиям", - сказал Александр Корбут.

Минприроды ужесточает требования к эксплуатации полигонов, налажен мониторинг. Юридические и физические лица привлекаются к ответственности за нарушение правил эксплуатации. "За последний год в Беларуси извлечение вторичных материальных ресурсов составило 18%. Есть небольшой рост по сравнению с прошлым годом - было 16,5%. Мы видим, что это не тот объем, который должен перерабатываться в Беларуси сегодня. К 2020 году извлечение ВМР должно составить как минимум 25%", - подчеркнул замминистра.

Он также сообщил, что Министерство жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время разрабатывает план строительства новых полигонов, которые будут соответствовать международным экологическим требованиям, которые предъявляются к данным объектам.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси планируется закрыть мини-полигоны для твердых коммунальных отходов в ближайшие два-три года, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра...
 
Новости дня
Новости разные
 
День ракетных войск и артиллерии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика