В Беларуси планируется закрыть мини-полигоны для ТКО в ближайшие два-три года

В Беларуси планируется закрыть мини-полигоны для твердых коммунальных отходов в ближайшие два-три года, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут, передает корреспондент БЕЛТА.



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"За последние пять лет количество мини-полигонов на территории Беларуси уменьшилось с 10 тыс. до 1 тыс. Сегодня мини-полигоны уже не функционируют в прибрежных полосах и на особо охраняемых природных территориях. Мы предполагаем, и есть договоренность с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, что в ближайшие два-три года будут закрыты все мини-полигоны, так как они не соответствуют экологическим требованиям", - сказал Александр Корбут.

Минприроды ужесточает требования к эксплуатации полигонов, налажен мониторинг. Юридические и физические лица привлекаются к ответственности за нарушение правил эксплуатации. "За последний год в Беларуси извлечение вторичных материальных ресурсов составило 18%. Есть небольшой рост по сравнению с прошлым годом - было 16,5%. Мы видим, что это не тот объем, который должен перерабатываться в Беларуси сегодня. К 2020 году извлечение ВМР должно составить как минимум 25%", - подчеркнул замминистра.

Он также сообщил, что Министерство жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время разрабатывает план строительства новых полигонов, которые будут соответствовать международным экологическим требованиям, которые предъявляются к данным объектам.