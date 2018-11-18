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БЖД подписала договор с Азербайджанскими железными дорогами

19.11.2018 15:11 — Разное | Ежедневник  
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БЖД подписала договор с Азербайджанскими железными дорогами

фото: Корреспондент.net

Представители Белорусской железной дороги и Азербайджанских железных дорог подписали договор о сотрудничестве.

По словам начальника БЖД Владимира Морозова, железные дороги двух государств традиционно взаимодействуют. Соглашение является не только формальной частью уже существующих наработок, но и катализатором нового импульса развития партнерских отношений.

«Подразумевается создание наиболее комфортных, устойчивых транспортных связей между Беларусью и Азербайджаном. Особенно важно развитие коридора «Север-Юг», создание условий для движения товаров из Индии, Ирана, Азербайджана, России и Беларуси», – отметил Владимир Морозов.

Специалист подчеркнул, что на данный момент через железные дороги двух стран осуществляется транспортировка 96% товаров в торговле между Минском и Баку.

На сайте БЖД сообщается, что подписание документа состоялось 18 ноября по итогам заседания белорусско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому партнерству.

 
 
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Представители Белорусской железной дороги и Азербайджанских железных дорог подписали договор о сотрудничестве.
 
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