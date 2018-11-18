«Белпочта» дарит подарок и скидку на поздравление Деда Мороза

20 ноября в рамках празднования Всемирного дня ребенка РУП «Белпочта» приглашает в выделенные отделения почтовой связи республики на промомероприятие «Сказка в каждый дом».

При оформлении заказа на «Подарок от Деда Мороза» клиенты получат скидки и подарки. Новогоднее послание от Деда Мороза приятно удивит и порадует вашего ребенка, а сказочный Глазастик принесет удачу в ваш дом и станет для ребенка настоящим другом!

В рамках мероприятия специалисты РУП «Белпочта» предложат оформить в подарок детям, внукам или племянникам услугу«Поздравление Деда Мороза», подписку на 1 полугодие 2019 года, пригласят принять участие в благотворительной акции по подписке«Подари ребенку радость», а также расскажут о новинках новогодней продукции в почтовом интернет-магазине shop.belpost.by .

В Минске мероприятие пройдет:

круглый зал столичного Почтамта (пр. Независимости,10) с 17.00 до 18.00

ОПС №88, (г. Минск, ул. Пулихова 19) с 15.00 до 16.00

Список отделений почтовой связи, где будет проходить мероприятие .

С 20 по 30 ноября 2018 г. на новогоднюю услугу действует специальное предложение. Закажите «Поздравление Деда Мороза» и получите скидку 10 процентов в любом отделении почтовой связи республики!