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«Белпочта» дарит подарок и скидку на поздравление Деда Мороза

19.11.2018 15:35 — Разное | Аргументы и факты  
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«Белпочта» дарит подарок и скидку на поздравление Деда Мороза
Фото из открытых источников

20 ноября в рамках празднования Всемирного дня ребенка РУП «Белпочта» приглашает в выделенные отделения почтовой связи республики на промомероприятие «Сказка в каждый дом».

При оформлении заказа на «Подарок от Деда Мороза» клиенты получат скидки и подарки. Новогоднее послание от Деда Мороза приятно удивит и порадует вашего ребенка, а сказочный Глазастик принесет удачу в ваш дом и станет для ребенка настоящим другом!

В рамках мероприятия специалисты РУП «Белпочта» предложат оформить в подарок детям, внукам или племянникам услугу«Поздравление Деда Мороза», подписку на 1 полугодие 2019 года, пригласят принять участие в благотворительной акции по подписке«Подари ребенку радость», а также расскажут о новинках новогодней продукции в почтовом интернет-магазине shop.belpost.by.

В Минске мероприятие пройдет:

  • круглый зал столичного Почтамта (пр. Независимости,10) с 17.00 до 18.00
  • ОПС №88, (г. Минск, ул. Пулихова 19) с 15.00 до 16.00

Список отделений почтовой связи, где будет проходить мероприятие.

С 20 по 30 ноября 2018 г. на новогоднюю услугу действует специальное предложение. Закажите  «Поздравление Деда Мороза» и получите скидку 10 процентов в любом отделении почтовой связи республики!

 
Теги: Минск
 
 
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20 ноября в рамках празднования Всемирного дня ребенка РУП «Белпочта» приглашает в выделенные отделения почтовой связи республики на промомероприятие «Сказка в...
 
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