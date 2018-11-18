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Публичные слушания социально ответственных компаний пройдут 21 ноября

19.11.2018 15:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Публичные слушания социально ответственных компаний пройдут 21 ноября
Фото из открытых источников

Публичные слушания социально ответственных компаний - это масштабное мероприятие, которое организует Местный социальный фонд “Добра” в партнерстве с Программой Развития ООН и ОАО “АСБ Беларусбанк”. Фонд является Офисом Сети Глобального договора ООН в Беларуси - крупнейшей в мире инициативы, которая развивает корпоративную устойчивость. Другими словами, способствует тому, чтобы бизнес принимал в расчет не только финансовые показатели, но также социальные и экологические результаты деятельности компании, тем самым содействовал достижению Целей устойчивого развития.

Напомним, в 2015 году на историческом саммите Организации Объединенных Наций государства-члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка-2030), в которой закрепили 17 Целей устойчивого развития. Президент Республики Александр Лукашенко, скрепив своей подписью этот исторический документ, подтвердил стремление Беларуси достигнуть эти Цели. Национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития в Беларуси была назначена госпожа Марианна Щеткина. Чуть меньше года назад, 28 ноября 2017, в Минске представители белорусского бизнеса подписали Соглашение о взаимодействии социально ответственных компаний, инициируемое местным социальным фондом “Добра”.

21 ноября участники Соглашения соберутся на Публичные слушания социально ответственных компаний, чтобы рассказать о своих достижениях в области социальной ответственности, поделиться опытом в неофициальной части, а также услышать официальную позицию о возможностях сотрудничества с государством и международными организациями. Кроме того, на мероприятии участники смогут разработать новые кейсы социальных проектов с финансовой выгодой для своих компаний при поддержке ведущих международных экспертов, которые также присоединятся к Слушаниям.  

- Бизнес не стоит рассматривать только как “кошелек” для финансирования достижения благих целей. Гораздо важнее, чтобы компании изначально внедряли в свои бизнес-модели элементы устойчивости, то есть  в результате своей деятельности не оставляли негативного следа или  делали его минимальным из возможных, -- объяснил директор местного социального фонда “Добра” Александр Скрабовский.  -  Кроме того, сейчас мы видим своей задачей организовать эффективную коммуникацию между менеджментом бизнесов,  исполнительной и законодательной властью, некоммерческими организациями и медиа для реализации большего количества социальных, общественно полезных и благотворительных проектов в Беларуси.

Свое участие в Публичных слушаниях уже подтвердили представители исполнительной и законодательной власти, международных организаций, посольств. Среди них Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития в Беларуси госпожа Марианна Щеткина, постоянный представитель ПРООН в Беларуси госпожа Иоанна Казана-Вишневецкий.

Программу Слушаний можно найти по ссылке.

 
Теги: Минск
 
 
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Публичные слушания социально ответственных компаний начнутся в 10.30 в отеле "Пекин". Среди участников - представители власти, топ-менеджеры белорусского бизнеса,...
 
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