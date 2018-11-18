Как молодые отцы в Минске приобщают себя и своих детей к физкультуре

Представьте себе спортивный зал, где крепкие взрослые мужчины тренируются не с гантелями и штангами в качестве утяжелителей, а с собственными детьми. На таком занятии побывали корреспонденты агентства « Минск-Новости ».



Фото: Сергей Шелег, «Минск-Новости»

Cубботнее утро. В физкультурно-оздоровительный центр на ул. Кабушкина к 11 часам подтягиваются молодые «заводчане» с детьми — в основном мальчишками дошкольного и младшего школьного возраста. Пока группа собирается в холле, ее участники обмениваются приветствиями, делятся последними новостями. А координатор проекта Андрей Мазоль вводит нас в курс дела:

— Проект «ПапаЗал» стартовал в Заводском районе столицы совсем недавно — буквально несколько недель назад. Однако уже успел объединить немало приверженцев здорового образа жизни и просто любителей физкультуры. Это молодые отцы — жители района, которые предпочитают проводить досуг активно: не лежа на диване, уставившись в телевизор, а занимаясь спортом с детьми. Физкультурно-оздоровительный центр предоставил участникам проекта возможность тренироваться в нем бесплатно. Правда, в определенные часы — по субботам с 11:00 до 12:30. Вместе с детьми мы тренируемся в спортивном и тренажерном залах центра, посещаем бассейн.

Переодевшись в спортивную форму, группа направляется в зал, где их приветствует инструктор Екатерина. На сегодняшнюю тренировку она тоже приехала не в одиночку, а с сынишкой, которому нет еще и годика. Он мирно сопит у нее на груди, поглощенный происходящим вокруг. Екатерине предстоит провести занятие-разминку.

Тем временем группа располагается в круг, а малыши шустро раскладывают коврики для тренировок, превращая даже это простое действие в повод для шуток и смеха. Екатерина демонстрирует упражнения, а все остальные дружно повторяют за ней. Сначала разминают руки и ноги, шагая на месте, прыгают, тянутся.



Фото: Сергей Шелег, «Минск-Новости»

Силовые упражнения подобраны так, что выполнять их можно — и даже нужно — в парах. К примеру, при подъемах ног опускают их с партнером (в нашем случае — с ребенком) попеременно в левую и правую стороны. При отжиманиях малыши вскарабкиваются на спину папам, служа естественными утяжелителями. То-то здесь начинается веселье!

Разминка завершается прыжками на батуте и играми с фитболом. Затем одна часть группы направляется в тренажерный зал, другая — в бассейн.

Сам координатор проекта Андрей — к слову, многодетный отец — пришел на занятие с трехлетним сыном Даником.

— Работаю на Минском автомобильном заводе, поэтому с детьми удается проводить время по вечерам после трудовой смены да в выходные дни. Уверен: совместные занятия физкультурой сплачивают молодых отцов и их детей, дарят им незабываемые эмоции. К тому же это помогает социализироваться малышам: они общаются и играют друг с другом, видят положительный пример своих отцов, которые не курят и не пьют, а тренируются, — говорит Андрей Мазоль.

Автор проекта «ПапаЗал» — гомельчанин Сергей Бычков. Он первым предложил несколько раз в неделю приходить папам вместе с детьми в обычный спортивный зал средней школы, где они смогли бы играть, заниматься физкультурой, проводить вместе время. Проект получил широкую общественную поддержку и распространение. С 3 ноября его реализация началась в Заводском районе Минска. Организатором выступила Заводская районная организация ОО «БРСМ» при поддержке ФОЦ «Адреналин». Планируется, что такие группы появятся в каждом районе столицы.