Какой будет цена белорусского электромобиля



Тестовая модель электромобиля, презентованная в августе 2017 г. Фото: government.by

Председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков заявил, что, в принципе, это полностью белорусская разработка, включая двигатель и всю начинку, сообщает СТВ. Год назад в Беларуси представили модель на базе китайского автомобиля, напомнил академик. При этом он отметил, что пока что белорусы не освоили штамповку кузова.

Академия наук намерена организовать небольшой выпуск электромобилей. В дальнейшем производство могут наладить предприятия в структуре Минпрома Беларуси.

По словам Владимира Гусакова, электромобиль будет доступным по цене. Его стоимость, возможно, будет в пределах 15-16 тысяч долларов.

Затем белорусы могут наладить и выпуск электромобилей представительского класса.