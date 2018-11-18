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Какой будет цена белорусского электромобиля

19.11.2018 15:35 — Разное | Myfin  
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Какой будет цена белорусского электромобиля
Тестовая модель электромобиля, презентованная в августе 2017 г. Фото: government.by

Председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков заявил, что, в принципе, это полностью белорусская разработка, включая двигатель и всю начинку, сообщает СТВ. Год назад в Беларуси представили модель на базе китайского автомобиля, напомнил академик. При этом он отметил, что пока что белорусы не освоили штамповку кузова.

Академия наук намерена организовать небольшой выпуск электромобилей. В дальнейшем производство могут наладить предприятия в структуре Минпрома Беларуси.

По словам Владимира Гусакова, электромобиль будет доступным по цене. Его стоимость, возможно, будет в пределах 15-16 тысяч долларов.

Затем белорусы могут наладить и выпуск электромобилей представительского класса.

 
 
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Беларусь вскоре может начать массовый выпуск отечественного электромобиля.
 
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