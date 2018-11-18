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Какой будет цена белорусского электромобиля
Председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков заявил, что, в принципе, это полностью белорусская разработка, включая двигатель и всю начинку,
Академия наук намерена организовать небольшой выпуск электромобилей. В дальнейшем производство могут наладить предприятия в структуре Минпрома Беларуси.
По словам Владимира Гусакова, электромобиль будет доступным по цене. Его стоимость, возможно, будет в пределах 15-16 тысяч долларов.
Затем белорусы могут наладить и выпуск электромобилей представительского класса.
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Беларусь вскоре может начать массовый выпуск отечественного электромобиля.
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