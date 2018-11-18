С 15 ноября 2018 года держатели карточек, эмитированных ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), могут осуществлять перевод денежных средств на карточки платежной системы "Мир".

Ранее банк ВТБ (Беларусь) первым из банков страны предоставил возможность владельцам карт платежной системы "Мир" совершать операции по ним в своих банкоматах. Держатели карточек "Мир", выпущенных любым российским банком, могут просматривать баланс карт, снимать наличные денежные средства, а также осуществлять переводы между картами "Мир" во всех банкоматах банка ВТБ (Беларусь).

На данный момент ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) является первым и единственным банком в стране, который осуществляет переводы средств на карточки платежной системы "Мир".

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625