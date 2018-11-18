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Алиев поблагодарил Лукашенко за позицию по Нагорному Карабаху

19.11.2018 15:28 — Разное | Интерфакс  
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев благодарен Беларуси за позицию по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

"Я хотел бы выразить благодарность от себя и азербайджанского народа за позицию Беларуси по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - сказал И.Алиев на переговорах с белорусским президентом Александром Лукашенко в понедельник в Минске

И.Алиева цитирует агентство БелТА.

Свою позицию по поводу Нагорного Карабаха президенты Беларуси и Азербайджана отразили в подписанном по итогам переговоров совместном заявлении.

В документе говорится, что "стороны, ссылаясь на усилия, продолжающиеся в рамках ОБСЕ, а также на деятельность Минской группы, направленные на мирное разрешение нагорно-карабахского конфликта, подчеркивают необходимость активизации дальнейших шагов в этом направлении".

И.Алиев и А.Лукашенко в совместном заявлении также подчеркнули важность скорейшего мирного урегулирования конфликта в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, прежде всего суверенного равенства государств, нерушимости границ, территориальной целостности, а также соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и решений ОБСЕ.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев благодарен Беларуси за позицию по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. "Я хотел бы выразить благодарность от...
 
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