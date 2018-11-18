|
Алиев поблагодарил Лукашенко за позицию по Нагорному Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев благодарен Беларуси за позицию по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
"Я хотел бы выразить благодарность от себя и азербайджанского народа за позицию Беларуси по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - сказал И.Алиев на переговорах с белорусским президентом Александром Лукашенко в понедельник в Минске.
И.Алиева цитирует агентство
Свою позицию по поводу Нагорного Карабаха президенты Беларуси и Азербайджана отразили в подписанном по итогам переговоров совместном заявлении.
В документе говорится, что "стороны, ссылаясь на усилия, продолжающиеся в рамках ОБСЕ, а также на деятельность Минской группы, направленные на мирное разрешение нагорно-карабахского конфликта, подчеркивают необходимость активизации дальнейших шагов в этом направлении".
И.Алиев и А.Лукашенко в совместном заявлении также подчеркнули важность скорейшего мирного урегулирования конфликта в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, прежде всего суверенного равенства государств, нерушимости границ, территориальной целостности, а также соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и решений ОБСЕ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Азербайджана Ильхам Алиев благодарен Беларуси за позицию по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. "Я хотел бы выразить благодарность от...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)