Азербайджан закупит в Беларуси новую партию воентехники – Алиев

Азербайджан готовит контракт с Беларусью по закупке очередной партии белорусской военной техники, сообщил журналистам президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как передает госагентство БелТА , в понедельник в Минске по итогам переговоров двух президентов был подписан меморандум о взаимопонимании между Госкомвоенпромом Беларуси и министерством обороны Азербайджана о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны.

"В самое короткое время он будет трансформирован в контракт для приобретения очередной партии военной техники из Беларуси", - сказал И.Алиев.

По его словам, Азербайджан доволен взаимодействием с Беларусью в военно-технической сфере, потому что "ее продукция очень качественная и эффективная". "Поэтому неслучайно, что военно-техническое сотрудничество между нашими странами имеет уже хорошую историю, достаточно большие объемы и хорошую тенденцию к расширению", - заявил президент Азербайджана.

Как сообщалось, в июне и сентябре Минобороны Азербайджана получило от Беларуси тяжелые дальнобойные РСЗО "Полонез". 301-милимметровые РСЗО "Полонез" приняты на вооружение азербайджанской армии в 2018 году. Максимальная дальность поражения цели составляет 300 км.

Ранее российская газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Минобороны Беларуси, сообщала, что Баку в 2018 году начнет покупку "Полонезов" у Минска. Первый твердый контракт подразумевает передачу 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.).

В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с А.Лукашенко выразил озабоченность в связи с продажей Минском вооружения Азербайджану. Н.Пашинян ссылался на взаимную ответственность Беларуси и Армении, как стран-членов ОДКБ.