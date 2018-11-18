ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство Беларуси готово приватизировать "Борисовдрев"

19.11.2018 15:05 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Госкомитет по имуществу (ГКИ) Беларуси объявил о поиске инвесторов для покупки принадлежащих государству акций одного из крупнейших предприятий деревообработки ОАО "Борисовдрев".

С марта 2016 года ОАО "Борисовдрев" входит в холдинг организаций деревообработки во главе с созданной Банком развития Беларуси управляющей компанией "БР-Консалт". Де-факто предприятие находится в оперативном управлении Банка развития.

Предприятие производит МДФ (доля на внутреннем рынке 45%), спички (40%), фанеру (15%).

Предприятие является убыточным в течение ряда последних лет. Чистый убыток за 9 месяцев 2018 года составил Br12,2 млн против Br11,1 млн за весь 2017 год, Br3,2 млн в 2016 году и Br8,5 млн в 2015 году.  

В соответствии с отчетностью АО, в 2017 году на рост чистого убытка решающее влияние оказало обслуживание кредитов. Проценты, уплаченные предприятием в прошлом году выросли в 71 раз до Br9 млн при выручке Br28 млн и себестоимости Br22,7 млн.

ОАО "Борисовдрев" ведет свою историю с 1901 года, когда в Борисове была создана спичечная фабрика. В 1998 году предприятие акционировано, государству принадлежит 98,9% акций.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госкомитет по имуществу (ГКИ) Беларуси объявил о поиске инвесторов для покупки принадлежащих государству акций одного из крупнейших предприятий деревообработки...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Вся Франция стоит". Дальнобойщик из Беларуси - об акциях против роста цен на топливо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика