Госкомитет по имуществу (ГКИ) Беларуси объявил о поиске инвесторов для покупки принадлежащих государству акций одного из крупнейших предприятий деревообработки ОАО "Борисовдрев".

С марта 2016 года ОАО "Борисовдрев" входит в холдинг организаций деревообработки во главе с созданной Банком развития Беларуси управляющей компанией "БР-Консалт". Де-факто предприятие находится в оперативном управлении Банка развития.

Предприятие производит МДФ (доля на внутреннем рынке 45%), спички (40%), фанеру (15%).

Предприятие является убыточным в течение ряда последних лет. Чистый убыток за 9 месяцев 2018 года составил Br12,2 млн против Br11,1 млн за весь 2017 год, Br3,2 млн в 2016 году и Br8,5 млн в 2015 году.

В соответствии с отчетностью АО, в 2017 году на рост чистого убытка решающее влияние оказало обслуживание кредитов. Проценты, уплаченные предприятием в прошлом году выросли в 71 раз до Br9 млн при выручке Br28 млн и себестоимости Br22,7 млн.

ОАО "Борисовдрев" ведет свою историю с 1901 года, когда в Борисове была создана спичечная фабрика. В 1998 году предприятие акционировано, государству принадлежит 98,9% акций.