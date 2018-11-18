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Беларусь проводит конкурс по передаче в концессию трех месторождений нефти с ресурсом 1,9 млн тонн
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси объявило конкурс по передаче в концессию сроком на 5 лет трех нефтеперспективных участков. Конкурс состоится 14 мая 2019 года, сказано в сообщении Минприроды.
В соответствии с опубликованными данными, два нефтеносных участка - Акуличская площадь и Познякевичская площадь расположены в Гомельской области. Геологические ресурсы нефти на Акуличской площади оцениваются в 485 тыс.тонн, Познякевичкоц – 706 тыс.тонн.
Ресурс Южно-Оршанского нефтеперспективного участка (Оршанский, Дубровенский районы Витебской области и Горецкий район Могилевской области) также оценивается в 706 тыс.тонн.
Таким образом, суммарный геологический ресурс трех участков составляет 1,9 млн тонн нефти.
Также объявлен конкурс на заключение концессионного договора для месторождения кварцевых песков Городное (Восточная часть) в Столинском районе Брестской области. Кварцевые пески залегают в виде пластообразной залежи вытянутой с запада на восток на расстояние 5,6 км.
Как сообщалось, всего в Беларуси для передачи в концессию в целях привлечения инвестиций в геологическое изучение недр, разработку месторождений полезных ископаемых предлагается 15 объектов.
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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси объявило конкурс по передаче в концессию сроком на 5 лет трех нефтеперспективных участков....
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